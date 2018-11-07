Подводя итоги проведенного в Акорде заседания Совета безопасности, Президент РК поручил премьер-министру разобраться с деятельностью Антимонопольного комитета, передает Zakon.kz.

Подводя итоги Совета безопасности Нурсултан Назарбаев отметил, что уполномоченные органы, которые обязаны заниматься контролем в сфере тарифообразования на комуслуги, бездействуют и попустительствуют творящемуся безобразию.

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«Никто не следит. Прежде всего этим вопросом плохо занимается министерство национальной экономики, и его антимонопольщики не справляются. Все можно объяснить, но на конкретные вопросы, когда от этого страдает население, никто из вас не может дать ответ. Антимонопольный комитет — слово «анти» — всегда должен проявлять принципиальность. Стоять на страже людей, потребителей. Премьер-министру поручаю разобраться с деятельностью Антимонопольного комитета. Дать оценку эффективности работы на уровне всех региональных антимонопольных ведомств», — сказал Президент.

В свою очередь министр нацэкономики Тимур Сулейменов признал, что, действительно, по ряду фактов есть нарушения, которые были обнаружены Генпрокуратурой.

«Генпрокуратура, конечно, как высший надзорный орган вправе выходить на любой объект в любое время. Поэтому они привлекли наших сотрудников, Комитета госдоходов и других ведомств. Вышли, обнаружили эти факты. В том числе, о чем говорил генеральный прокурор. Отдельные факты, когда лжепредприятия использовались. И на основании этого вынесли предписания. По всем предписаниям Генпрокуратуры мы предприняли соответствующие действия. Везде ввели компенсирующий тариф», — сказал Сулейменов.

При этом он обратился к Президенту с вопросом об «ужесточении системы контроля и надзора в сфере естественных монополий с учетом актов Генеральной прокуратуры».

«Почему я должен ужесточать? Это все прописано в ваших правилах… …Ты сам работал в этом комитете когда-то. Ну, так ты должен навести порядок. Вноси в парламент, решай задачи. Знаешь работу Антимонопольного комитета. Будем ссылаться на то, на то, другое, а народ простой страдает. Это все для людей простых «болтология называется». Нужны конкретные дела… …Садись. Не разобрался в этом деле и не принял меры», — ответил министру глава государства.