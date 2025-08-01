Больше тарифов, меньше ответов: антимонопольный департамент под шквалом критики

О степени износа в сфере теплоснабжения говорили на общественном совете. Так, у АО «3-Энергоорталык» уровень износа составляет больше 55 %, у «Куатжылуорталык-3» — 37 %.

В прошлом году в эту сферу было инвестировано больше 216 млн тенге. В текущем году планируется вложить около 205 млн тенге. Но эти статданные не устроили членов общественного совета.

Руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по г. Шымкенту Кенжеболат Куандыкович Кошебаев не смог ответить на вопросы участников заседания, оказавшись в неудобной ситуации. Тем не менее, он не стал скрывать, что благодаря повышению тарифа удалось увеличить зарплаты квалифицированным специалистам.

«Сейчас актуальный вопрос — тарифы растут. Почему растут? Каково будет качество? Насколько эффективно будет работать система? На сегодняшний день нужно удерживать тарифы и проводить соответствующую работу. Анализа нет. Нужен конечный результат!», — возразил член общественного совета.

«Что касается повышения зарплаты, был дефицит кадров и специалистов. Чтобы удержать высококвалифицированных специалистов, необходимо было повысить зарплаты. А повышение тарифов и дополнительные инвестиции способствуют снижению уровня износа», — ответил на замечание руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по г. Шымкенту Кенжеболат Кошебаев.

«Было потрачено 2 миллиарда 45 миллионов тенге. Уровень износа снизился с 57,65% до 57%. За год снижение составило 0,65%. Если мы захотим снизить его до 30–40%, то сколько лет на это уйдёт? В сфере водоотведения снижение также составило всего 1%. Тогда сколько лет ещё будут расти тарифы? Нашей зарплаты не хватит. Если за воду платить, придётся, наверное, брать кредит!», — прозвучал вопрос из зала.

«Снижение на 1% — это дополнительное снижение уровня износа. Это включает в себя и обслуживание этих объектов. В целом снижение составляет примерно 3%», — заявил руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по г. Шымкенту Кенжеболат Кошебаев.

Участники заседания отметили, что повышение цен на воду и свет бьёт по карману населения. Ежегодное повышение тарифов будет накладно для обычных потребителей.

«Нужно думать о положении народа. Насколько выросли цены на воду и свет с 2024 по 2025 годы? Что вы сделали, чтобы это отрегулировать?», — последовал вопрос из зала.

Кенжеболат Кошебаев, руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по г. Шымкенту: «Вода подорожала примерно на 10% с 2024 по 2025 год. Насчёт электроэнергии точно сказать не могу. Этим занимается департамент по Туркестанской области. В сравнении с другими регионами — средний уровень. Сейчас у меня этих данных под рукой нет».

Под шквалом критики руководитель ведомства пообещал в следующий раз прийти более подготовленным. В противном случае члены общественного совета намерены направить письменные запросы и тщательно проверить работу ответственных лиц.