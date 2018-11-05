Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал договоры о границах с Туркменистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о районе точки стыка государственных границ трех государств». Кроме того, Президент подписал закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы». Текст законов публикуются в печати.