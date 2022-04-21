Почти 500 тысяч тенге отдали иностранцы мошеннику за пересечение границы

«Законно переведу вас через границу». С таким заманчивым предложением обратился мошенник к двум иностранцам, передает OTYRAR.

Дело было еще во время жёсткого локдауна, но об обмане жители Узбекистана рассказали полиции недавно. Всё это время, видимо надеялись, что рецидивист выполнит обещание или хотя бы вернёт деньги.

Во время карантина, аферист из Сарыагашского района обещал перевезти мужчин на подработку из Узбекистана в Казахстан. Свои услуги мошенник оценил почти в полмиллиона тенге — с одного иностранца он взял 250 тысяч тенге, с другого — 240 тысяч. Правоохранители задержали ранее судимого подозреваемого и доставили в полицию.

«Данный факт зарегистрировали в Сарыагашском отделе полиции по статье «Мошенничество». Опытные полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание мошенника и своевременное раскрытие преступления. В результате принятых мер, был задержан подозреваемый, ранее судимый мужчина. Мы напоминаем гражданам о том, что необходимо быть максимально бдительными и не проявлять излишнюю беспечность, чтобы не стать жертвой мошенников»,- рассказал Бексултан Ботокулов, следователь Сарыагашского районного отдела полиции.