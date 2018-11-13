Музей изобразительного искусства впервые открыл свои двери для шымкентской молодежи, чтобы провести обучающий курс «Юный экскурсовод». Такое мероприятие для молодежи проводят бесплатно. Так организаторы привлекают молодых людей к этой творческой и интересной профессии.

«Наша трагедия в том, что в Казахстане ни какой ВУЗ не обучает экскурсоводов, то есть у нас такой специальности нет, поэтому мы взялись за это дело. Настоящий экскурсовод должен иметь навыки ораторского мастерства, искусства, уметь красиво говорить, владеть многими иностранными языками, в том числе и приятной внешностью, что тоже важно», — прокомментировала Назгуль Нысанбекова, руководитель отдела информации и экскурсии «Музея изобразительного искусства».

Стать экскурсоводом может человек с высшим или неоконченным высшим гуманитарным образованием, например, по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», с хорошим знанием истории, географии, архитектуры и различных сфер искусства.

Большое преимущество такой работы – это возможность общения с самыми разными людьми. Главная сложность – необходимость работать практически при любых погодных условиях, пребывая на ногах длительный промежуток времени. Профессия экскурсовода больше всего подойдет общительным людям, которые любят историю, новые знакомства и умеют отвечать на множество каверзных и неожиданных вопросов, не теряя при этом самообладания.

Анна Цурканова