Музей изобразительного искусства в парке Абая вновь стал местом соединения традиционного и современного искусства.

Новый взгляд на художество представил британский совет. Сначала посетителей встречают работы казахстанского художника Саида Атабекова. В 10 работах мастера фото представлена молитва тысяч всадников.

«Я ищу в своих работах местный дух, кочевники, степь меня интересует. Я снимал эти работы 9 лет, каждый год в разных местах на юге Казахстана и начал компоновать месяц назад», — рассказал Саид Атабеков.

За плотной ширмой скрываются другие выставочные залы. В полной темноте, под карканье ворон, на одной из стен расположился небольшой экран телевизора. По нему непрерывно идёт один и тот же видео ролик, разный в каждом из трёх залов.

OLD WORLD ORDER / NEW WORLD ORDERS. Старое мироустройство / Новое мироустройство — именно так называется выставка. Представленные работы раскрывают темы материального и нематериального культурного наследия, современной культуры, общей идентичности и сплочённости общества. Шесть британских художников и один казахстанский художник ищут ответы на эти вопросы посредством биографического и документального жанра кино, поэзии и художественного вымысла.

«Эта выставка знаменует 25-летие работы British Council в Казахстане. За это время мы построили яркие культурные отношения между Соединенным Королевством и Казахстаном. Нашей работой в области искусства и культуры мы стремимся обогатить жизнь людей, и, показывая работы современных британских художников в Казахстане, мы продолжаем искать новые пути взаимодействия и взаимопонимания посредством искусства. Открывая эту выставку в Шымкенте, мы хотим сказать всем, что МЫ ЗДЕСЬ и планируем развивать наши культурные отношения в течение следующих 25 лет. Представленные работы могут вам понравиться, а могут и не запасть в душу. Но главное — это получить эмоции, неважно положительные или отрицательные», — уверил Джим Буттери, директор British Council в Казахстане.

Открытие выставки призвано наладить диалог между народами и культурами. Ведь именно культурные различия являются одной из причин мировых конфликтов и напряженности. Организаторы уверены, что художники говорят на одном языке.

«Это новый вид, мультипликационный, в формате видео нам показывают и, мне кажется, что это такой ход, чтобы мы больше, увлеченнее к выставкам относились. Ведь не все оценивают вещи, картины, а видео оцениваются нами легче», — поделилась своим восприятием посетительница выставки Аружан Аймиш.

«Сам проект рассчитан на молодую аудиторию и организаторы, наверное, все-таки рассчитывали на образованного зрителя, не на консерваторов. Но, единственное, что радует, что мы дожили до такого момента, что не мы должны им понравиться, а они нам. Это все имеет отношение к современному искусству, мне кажется, что это концептуальная теория. И я уверена, что это нужно смотреть в полном одиночестве, над этим надо просто думать», — поделилась своими впечатлениями от выставки член союза художников Казахстана, Айнур Асанова.

Подумать над работами все желающие могут до 14 июля. Именно столько пробудет необычная Выставка в Шымкенте. Увидеть творения британских художников можно в музее изобразительного искусства в парке Абая.

Анастасия Новикова