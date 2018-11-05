Предприниматель из Туркестанской области открыл несколько производств в Арыси, старался быть полезным обществу, занимался благотворительностью. Но в какой-то момент к нему пришли люди, которые предложили ему свое покровительство за вознаграждение.

Теперь Анатолий Рунков опасается за жизнь и здоровье своих родных, но не знает, к кому еще обратиться за справедливостью, так как вымогатели, по его словам, носят форму полиции, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на газету «С-ИНФОРМ».

Анатолий Рунков владеет автомойкой, магазином, парикмахерской, баней, кафе, сварочным цехом. Он предоставил работу многим людям. И за свою предпринимательскую деятельность и спонсорскую помощь юным спортсменам был награжден грамотой почетного гражданина города Арысь.

В своем письме в редакцию издания он рассказал, как его жизнь в одночасье изменилась.

Как указывает Рунков, весной 2015 года в принадлежащее ему кафе по улице Тойбекова пришел незнакомый человек, представившийся сотрудником УБОП ДВД ЮКО.

Визитер оставил номер своего сотового телефона и попросил, чтобы хозяин заведения связался с ним.

Однако Рунков, по его словам, не отреагировал на это странное сообщение.

Примерно через неделю ему передали, чтобы он приехал в ДВД ЮКО, в кабинет N128.

И в этот раз, по словам предпринимателя, не было никакого официального вызова в виде повестки.

Но мужчина все же забеспокоился и обратился за консультацией к адвокату Ш.М., работающему в Шымкенте.

«Адвокат сказал мне, что у него имеются знакомые в УБОП ДВД ЮКО, и он может выяснить, с чем связан интерес сотрудников УБОП.

Через некоторое время мне позвонил адвокат Ш.М., объяснил, что это нетелефонный разговор, и мне необходимо прибыть к нему на работу в Шымкент.

После этого я со своей супругой приехал к нему в адвокатскую контору по проспекту Тауке хана, где адвокат Ш.М. объявил мне, что сотрудник УБОП по имени Рустем, в данный момент работающий в селе Абай Сарыагашского района ЮКО и в то же время курирующий город Арысь ЮКО, просит у меня денежную сумму в размере 10 000 долларов.

За это он якобы пообещал меня не трогать и каких-либо проблем со стороны работников полиции у меня не будет, а в случае отказа пригрозил подставить меня», — вспоминает Анатолий Рунков.

По его словам, переживая за безопасность своей семьи, он послушался совета адвоката и передал деньги.

«Примерно через два дня я со своей супругой приехал в Шымкент и в адвокатской конторе передал адвокату Ш.М. 10 000 долларов, предназначенных работнику УБОП, а заодно и 50 000 тенге самому Ш.М. за якобы оказанные им услуги.

После этого адвокат Ш.М. заверил меня, что в будущем мне не стоит переживать и волноваться: все улажено, я могу жить спокойно», — поведал он.

Но недолго длилась спокойная жизнь предпринимателя.

«В сентябре 2015 года на мой сотовый телефон позвонил незнакомый человек по имени Аман и, представившись сотрудником УБОП ДВД ЮКО, попросил о встрече.

В тот же день я встретился с Аманом в кафе «Бейбарыс» по улице Толе би в городе Арысь. Вместе с Аманом был еще один незнакомец по имени Сейтжан, представившийся подполковником УБОП.

Во время разговора работники УБОП угрожали мне тем, что не дадут развиваться моему бизнесу, и установили мне платеж в размере 150 000 тенге в течение каждых двух месяцев, чтобы я спокойно работал и жил.

На мои объяснения о том, что ранее я уже передал требуемые деньги через адвоката Ш.М. и получил обещание руководства УБОП оставить меня в покое, Сейтжан заявил, что об этом ему ничего неизвестно, что он сам — начальство, что он является куратором восьми районов области и у него везде все схвачено», — пишет Рунков.

Мужчина признается, что после размышлений пришел к выводу: сопротивляться бесполезно. Он согласился выплачивать «дань».

А сам тем временем обратился к адвокату Ш.М. за разъяснениями: почему после передачи 10 000 долларов его не оставили в покое.

По словам Анатолия, шымкентский адвокат объяснил, что якобы сотрудник УБОП, которому были переданы 10 000 долларов, в данное время перевелся для дальнейшего прохождения службы в село Абай Сарыагашского района ЮКО (ныне село Абай Келесского района Туркестанской области).

Предприниматель понял, что его банально обманули.

Как отмечает в своем письме Анатолий Рунков, «под непрекращающимся нажимом и вымогательством со стороны работников УБОП», он продолжал выплачивать им «дань» в размере 150 000 тенге один раз в два месяца.

«Иногда я сам передавал им деньги, неоднократно я даже приезжал в ДВД ЮКО в Шымкенте, где ко мне выходил Сейтжан в форме подполковника полиции и лично брал у меня деньги, а иногда за деньгами выходил Аман в гражданской одежде.

Когда я отсутствовал по различного рода делам, деньги работникам УБОП передавали мой продавец Горишковский Андрей Иванович либо моя супруга Усманова Дильдора.

В основном это происходило в принадлежащем мне хозяйственном магазине по улице Ахимбекова в городе Арысь, у меня там нечто вроде офиса», — делится подробностями Анатолий.

Судя по словам предпринимателя, «вымогательство» продолжалось в течение двух лет: с сентября 2015-го по сентябрь 2017 года.

«В указанное время для сбора денег ко мне являлись сотрудники УБОП ДВД ЮКО по имени «Аман» — на автомобиле марки Ниссан черного цвета, «Сейтжан» — на автомобиле марки Ауди А6 цвета мокрый асфальт, «Сапар» — на автомобиле марки БМВ 5, «Тимур» — на автомобиле марки Тойота Камри 55 стального цвета.

В конце лета 2017 года ко мне приехал сотрудник УБОП по имени «Тимур» и заявил: если я дам ему сразу 2 000 000 тенге, то они отстанут от меня и вообще забудут о моем существовании», — вспоминает мужчина.

Поняв, что аппетиты работников УБОП непомерно возросли и его никогда не оставят в покое, Анатолий Рунков был вынужден обратиться в антикоррупционный отдел.

Он объяснил сотрудникам, что работников УБОП можно взять с поличным в момент передачи денег.

Но что-то пошло не так: в антикоррупционном отделе Рункову сообщили, что «произошла утечка информации».

После этого Анатолий обратился с заявлением в УСБ ДВД ЮКО.

«Подполковником полиции Б.С. было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников УБОП по статье «Вымогательство».

Правда, перед тем как возбудить уголовное дело, подполковник Б.С. начал с того, что меня самого посадят на пять лет за ложный донос на сотрудников УБОП. После чего выяснял, приезжали ко мне бандиты или нет, пытаясь тем самым запугать меня.

С самого начала следствия следователь стал меня запугивать и сомневаться в правдивости моих показаний, хотя в ходе следствия я предоставил подполковнику Б.С. неопровержимые доказательства: две копии видео из моего хозяйственного магазина, на которых записан момент передачи денег продавцом Горишковским А.И. и супругой Усмановой Д. в размере 150 000 тенге сотруднику УБОП по имени «Тимур», приехавшему на автомобиле Тойота Камри 55 серебристого цвета, а также звукозапись телефонного разговора с адвокатом Ш.М., где он говорит о передаче денег (дани) работникам УБОП, и звукозапись моего телефонного разговора с работником УБОП по имени «Тимур».

Несмотря на все предъявленные улики, расследование дела подполковником Б.С. всячески тормозилось, ссылаясь на то, что мне неизвестны подлинные фамилии сотрудников УБОП: кого именно он должен привлекать.

Я потребовал проведения очной ставки, так как все вымогатели, работники УБОП, работают в этом же здании, этажом ниже, а также стоит проверить справочник телефонных номеров, где имеются все фамилии сотрудников.

Подполковник Б.С. проигнорировал мои законные требования, и ведение дела практически прекратилось», — возмущается предприниматель.

Не теряя надежды, мужчина направил в Астану все имеющиеся у него установочные данные работников УБОП, вымогавших у него деньги.

Только после этого подполковником Б.С. было возобновлено расследование уголовного дела.

Сам Рунков при этом нанял представлять свои интересы адвоката Элкей Нартая, адвокатская контора которого расположена напротив областной прокуратуры, на улице Тауке хана в Шымкенте.

«В ходе следствия ко мне не раз обращался сотрудник УБОП по имени Тимур и наедине просил отказаться от заявления, за что он якобы возместит все мои затраты в виде дани работникам УБОП (имеется звукозапись разговора).

Таким образом, в начале марта 2018 года я с моим адвокатом Элкей Н. встретился в адвокатской конторе с сотрудником УБОП по имени Тимур, где он вернул принадлежащие мне 1 800 000 тенге, и попросил, чтобы я изменил свои показания.

Он предложил свою версию: якобы он приходил ко мне в хозяйственный магазин не за получением дани, а за возвратом своих денег за проданный некачественный товар,

на что я ответил отказом (звукозапись данного разговора также имеется).

После этого о том же, то есть об отказе от своих показаний, меня просил следователь — подполковник Б.С.», — отмечает в своем письме Анатолий.

У предпринимателя возникли вопросы по поводу странного поведения подполковника Б.С., расследовавшего дело. Мужчина интересуется: кому именно потворствует этот служитель закона.

«Где его честность, беспристрастность, справедливость?» — вопрошает он.

Анатолий Рунков отмечает, что по собственной инициативе прошел проверку на детекторе лжи (полиграфе), показания которого, уверяет он, полностью подтвердили правдивость его слов.

Рунков с сожалением замечает, что дело в отношении мошенничества адвоката Ш.М. было закрыто, денежные суммы в размере 10 000 долларов и 50 000 тенге ему не вернули.

Более того, мужчина сообщил редакции издания, что также закрыто дело в отношении сотрудников УБОП ДВД ЮКО, в течение двух лет занимавшихся вымогательством у него денег.

При этом все деньги, полученные сотрудниками УБОП в ходе вымогательства, возвращены предпринимателю, и даже было дано обещание, что впредь его не будут беспокоить.

Однако некоторое время спустя в РОВД города Арысь от имени следователя Б.С. поступили материалы о якобы ложном доносе Рункова на работников УБОП ДВД.

Анатолий Рунков — известный в Арыси предприниматель. По отзывам его земляков, мужчина — неконфликтный.

Все, чего он хочет — спокойно заниматься своим делом, быть полезным обществу.

Находясь у черты, Анатолий Рунков обращается к казахстанцам.

«В данный момент я хочу доказать свою правоту: вернуть свои законные деньги, полученные от меня в результате мошенничества адвокатом Ш.М., который работал в паре с сотрудником УБОП (имеется подтверждающая запись телефонного разговора), а также доказать, что я ни на кого ложно не доносил и не клеветал.

Я хочу, чтобы в отношении работников УСБ ДВД было проведено тщательное непредвзятое расследование.

Следователь Б.С. преднамеренно укрывает работников УБОП, пользуясь покровительством начальника управления собственной безопасности департамента внутренних дел Туркестанской области полковника полиции М.Н., по указанию которого прекращено уголовное дело, возбужденное по моему заявлению, в отношении оперативных работников управления по борьбе с организованной преступностью департамента внутренних дел Туркестанской области.

Вместо того, чтобы разобраться по существу вопроса, наказать виновных, самым решительным образом очистить органы внутренних дел от вымогателей, полковник полиции М.Н. преднамеренно укрывает работников УСБ, ложно защищая честь мундира», — подчеркнул он.

Анатолий Рунков заявляет, что будет добиваться признания своей правоты.

«Видео и звукоматериалы по фактам, изложенным в заявлении, имеются, свидетели готовы подтвердить свои показания», — подчеркнул предприниматель.