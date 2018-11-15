15 ноября только на северо-востоке и крайнем юге Казахстана с прохождением фронтальных разделов местами ожидается небольшой снег, на остальной территории без осадков, передает РГП «Казгидромет».

В Шымкенте ночью от 6 до 8 градусов мороза, днём 5-7 градусов тепла.

В Алматы ночью 12-14, днём 3-5 градусов мороза.

В Астане ночью 11-13, днём 3-5 градусов мороза.

В Акмолинской области снег, ночью 8-13, днём от 0 до 5 градусов мороза.

В Актюбинской области ночью 10-12 градусов мороза, днём от -1 до +1.

В Алматинской области ночью 12-17, днём 3-8 градусов мороза.

В Атырауской области ночью от -3 до -8, днём от 0 до +5.

В Восточно-Казахстанской области осадки, температура воздуха ночью 22-27, днём 10-15 градусов мороза.

В Жамбылской области температура ночью от -12 до -17, днём от -3 до -8.

В Западно-Казахстанской области ночью 8-13 градусов мороза, днём от 0 до +5.

В Карагандинской области осадки, температура воздуха ночью 10-15, днём 5-10 градусов мороза.

В Костанайской области температура воздуха ночью 8-13, днём от 0 до -5 градусов мороза.

В Кызылординской области температура воздуха ночью 10-15 градусов мороза, днём от 0 до +5.

В Мангистауской области температура воздуха ночью от 0 до -5, днём от +2 до +7.

В Павлодарской области осадки, температура воздуха ночью 8-13, днём от 0 до -5.

В Северо-Казахстанской области осадки, температура воздуха ночью 8-13, днём от 0 до 5 градусов мороза.

В Туркестанской области ночью от -5 до -10, днём от 0 до +5.