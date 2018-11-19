На севере, в центре, на востоке и юго-западе страны пройдёт снег. Местами ожидаются туман, гололедица, порывистый ветер с метелью, передает РГП «Казгидромет».

В Астане 19 ноября переменная облачность, ночью снег. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём 3-5 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 2-4 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём 12-14 тепла.

В Акмолинской области переменная облачность, ночью и днём снег, туман, гололедица, усиление ветра до 15-20 м/с с низовой метелью. Температура воздуха ночью 7-12 градусов мороза, днём от 0 до -5 градусов.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 7-12 градусов мороза, днём от -2 до +3 градусов.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков, туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днём от -1 до +4 градусов.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 4-9 градусов мороза, днём 1-6 градусов тепла.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём снег, туман, метель, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 градусов мороза, днём 2-7 мороза.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, туман, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10 градусов мороза, днём 1-6 тепла.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём осадки. Температура воздуха ночью 8-13 градусов мороза, днём от 0 до +5 градусов.

На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью снег, туман. Температура воздуха ночью 8-13 градусов мороза, днём до 5 градусов мороза.

В Костанайской области облачно, ночью и днём снег, туман, гололедица. Температура ночью 5-10 градусов мороза, днём от -2 до +3 градусов.

В Кызылординской области переменная облачность, днём дождь со снегом, туман. Температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, днём 2-7 градусов тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днём 4-9 градусов тепла.

В Павлодарской области облачно, ночью и днём снег, туман, позёмка. Температура воздуха ночью 7-12 градусов мороза, днём 3-8 мороза.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, днём снег, туман, гололедица, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов мороза, днём от -3 до +2 градусов.

В Туркестанской области переменная облачность, без осадков, туман, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до +4 градусов, днём 9-14 градусов тепла.