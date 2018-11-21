В Казахстане на большей территории местами ожидаются порывистый ветер, туман, гололёд, метель, сообщает РГП «Казгидромет».
В Туркестанской области ночью от -3 до +2, днём 5-10 градусов тепла.
В Шымкенте ночью от 0 до 2 градусов мороза, днём 8-10 градусов тепла.
В Алматы ночью 2-4 градуса мороза, днём от +4 до +6.
В Астане осадки, ночью 3-8, днём 1-3 градуса мороза.
В Акмолинской области снег, ночью 3-8, днём от 0 до 5 градусов мороза.
В Актюбинской области ночью 7-9 градусов мороза, днём от -1 до +1.
В Алматинской области ночью 2-7 градусов мороза, днём от +1 до +6.
В Атырауской области осадки, ночью от -2 до -7, днём от -2 до +3.
В Восточно-Казахстанской области осадки, температура воздуха ночью 7-12 градусов мороза, днём от -3 до +2.
В Жамбылской области осадки, температура ночью от 0 до -5, днём от -1 до +4.
В Западно-Казахстанской области ночью 8-13 градусов мороза, днём от 0 до +5.
В Карагандинской области осадки, температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днём от -3 до +2.
В Костанайской области осадки, температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днём от -3 до +2.
В Кызылординской области осадки, температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днём от +4 до +9.
В Мангистауской области осадки, температура воздуха ночью от 0 до +2, днём от 5 до 7 градусов тепла.
В Павлодарской области осадки, температура воздуха ночью 5-10 градусов мороза, днём от 0 до -5.
В Северо-Казахстанской области осадки, температура воздуха ночью 3-8, днём от -4 до +1.