Прогноз погоды на 22 ноября

В Акмолинской области снег, ночью от 0 до -5, днём от -3 до +2.

В Актюбинской области снег, ночью 2-7 градусов мороза, днём от 0 до -5.

В Алматинской области осадки, ночью от -2 до+3, днём от +2 до +7.

В Атырауской области осадки, ночью от -5 до -10, днём от 0 до -5.

В Восточно-Казахстанской области осадки, температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днём от -2 до +3.

В Жамбылской области осадки, температура ночью от -2 до +3, днём от 5-10 градусов тепла.

В Западно-Казахстанской области осадки, ночью 7-12 градусов мороза, днём от 0 до -5.

В Карагандинской области осадки, температура воздуха ночью от 0 до -5, днём от -2 до +3.

В Костанайской области осадки, температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днём от -3 до +2.

В Кызылординской области осадки, температура воздуха ночью от 0 до -5, днём от +5 до +10.

В Мангистауской области осадки, температура воздуха ночью от 0 до -5, днём от 2 до 7 градусов тепла.

В Павлодарской области осадки, температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днём от -2 до +3.

В Северо-Казахстанской области осадки, температура воздуха ночью 3-8 мороза, днём от 0 до -5.