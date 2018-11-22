22.11.2018
Новости Погода Прогноз погоды на 22 ноября

Прогноз погоды на 22 ноября

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На юге республики ожидаются сильные осадки. Местами порывистый ветер, туман, гололёд и метель, сообщает РГП «Казгидромет».

В Шымкенте осадки, ночью от 3 до 5 градусов тепла, днём 11-13 градусов тепла.

В Алматы ночью от 0 до -2, днём от +5 до +7.

В Астане осадки, ночью 2-4 градуса мороза, днём от -1 до +2.

В Туркестанской области осадки, ночью от +1 до +6, днём 11-14 градусов тепла.

В Акмолинской области снег, ночью от 0 до -5, днём от -3 до +2.

В Актюбинской области снег, ночью 2-7 градусов мороза, днём от 0 до -5.

В Алматинской области осадки, ночью от -2 до+3, днём от +2 до +7.

В Атырауской области осадки, ночью от -5 до -10, днём от 0 до -5.

В Восточно-Казахстанской области осадки, температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днём от -2 до +3.

В Жамбылской области осадки, температура ночью от -2 до +3, днём от 5-10 градусов тепла.

В Западно-Казахстанской области осадки, ночью 7-12 градусов мороза, днём от 0 до -5.

В Карагандинской области осадки, температура воздуха ночью от 0 до -5, днём от -2 до +3.

В Костанайской области осадки, температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днём от -3 до +2.

В Кызылординской области осадки, температура воздуха ночью от 0 до -5, днём от +5 до +10.

В Мангистауской области осадки, температура воздуха ночью от 0 до -5, днём от 2 до 7 градусов тепла.

В Павлодарской области осадки, температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днём от -2 до +3.

В Северо-Казахстанской области осадки, температура воздуха ночью 3-8 мороза, днём от 0 до -5.

 

 

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