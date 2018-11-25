Большая часть территории Казахстана по-прежнему будет находиться в зоне активной фронтальной деятельности, с которой пройдут осадки, в северных районах снег, передает РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, местами ожидаются порывистый ветер, туман, гололед, метель.

В Шымкенте сегодня ожидается -9..+1 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: -2..+6 °C, без осадков, легкий ветер.

В Восточно-Казахстанской области ночью на большей части ветер 15-20, местами 23-28, порывы 30 метров в секунду и более, днем местами 15-20 метров в секунду , местами ожидается метель, гололед.

В Павлодарской области ожидается ветер 15-20, порывы 23-28, ночью местами 30 метров в секунду и более, ожидается метель, местами сильная.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидается ветер местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, местами метель, туман, гололед.

В Жамбылской области ночью местами ветер 15-20, порывы 23 метров в секунду, местами ожидаются туман, гололед.

В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, туман, метель, гололед.

В Акмолинской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 метров в секунду, местами метель, гололед.

В Алматинской области ночью местами ожидается ветер 17-22 метров в секунду, туман, гололед.

В Актюбинской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду.

В Атырауской, Туркестанской областях местами ожидается туман.

В Мангистауской, Кызылординской областях местами ожидается ветер 15-20.