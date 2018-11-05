Прогноз погоды на 5 ноября

На юге и юго-востоке страны ожидается погода без осадков. Местами сохраняется порывистый ветер, туман, гололедица, метель, передает РГП «Казгидромет».
В Астане 5 ноября переменная облачность, ночью дождь, переходящий в снег, ветер 15-20 м/с. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днём 1-3 тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью 3-5, днём 7-9 градусов тепла.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 0 до -2, днём от 10-12 градусов тепла.
В Акмолинской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, туман, гололедица, ветер 15-20, местами порывы до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днём 1-6 градусов тепла.
На территории Актюбинской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом. Температура ночью от 0 до +5 градусов, днём 5-10 градусов тепла.
В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 0 до -5 градусов, днём 5-10 градусов тепла.
В Атырауской области переменная облачность, днём дождь, туман. Ночью температура воздуха составит 1-6, днём 7-12 градусов тепла.
В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, ночью снег, туман, гололедица, низовая метель, ветер 15-20, порывами до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днём от -3 до +2 градусов.
В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, туман. Температура ночью от 0 до -5 градусов, днём 7-12 градусов тепла.
В Западно-Казахстанской области 5 ноября переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, туман, гололедица, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5, днём 5-10 градусов тепла.
На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью туман, гололедица, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днём от -3 до +2 градусов.
В Костанайской области переменная облачность, ночью и днём дождь с переходом в снег, усиление ветра до 15-20 м/с, гололедица, метель. Температура ночью от -3 до +2, днём 2-7 градусов тепла.
В Кызылординской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днём 5-10 градусов тепла.
На территории Мангистауской области переменная облачность, днём дождь. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днём 10-15 градусов тепла.
В Павлодарской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, усиление ветра до 15-20 м/с, гололедица, туман. Температура воздуха ночью от -3 до +2, днём до 5 градусов тепла.
В Северо-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, усиление ветра до 15-20 м/с, порывами до 23-28 м/с, местами туман, гололедица, низовая метель. Температура воздуха ночью и днём от 0 до +5 градусов.
В Туркестанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -3 до +2, днём 8-13 градусов тепла.