Прогноз погоды на 5 ноября

В Акмолинской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, туман, гололедица, ветер 15-20, местами порывы до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днём 1-6 градусов тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом. Температура ночью от 0 до +5 градусов, днём 5-10 градусов тепла.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 0 до -5 градусов, днём 5-10 градусов тепла.

В Атырауской области переменная облачность, днём дождь, туман. Ночью температура воздуха составит 1-6, днём 7-12 градусов тепла.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, ночью снег, туман, гололедица, низовая метель, ветер 15-20, порывами до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днём от -3 до +2 градусов.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, туман. Температура ночью от 0 до -5 градусов, днём 7-12 градусов тепла.

В Западно-Казахстанской области 5 ноября переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, туман, гололедица, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5, днём 5-10 градусов тепла.

На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью туман, гололедица, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днём от -3 до +2 градусов.

В Костанайской области переменная облачность, ночью и днём дождь с переходом в снег, усиление ветра до 15-20 м/с, гололедица, метель. Температура ночью от -3 до +2, днём 2-7 градусов тепла.

В Кызылординской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днём 5-10 градусов тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, днём дождь. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днём 10-15 градусов тепла.

В Павлодарской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, усиление ветра до 15-20 м/с, гололедица, туман. Температура воздуха ночью от -3 до +2, днём до 5 градусов тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, усиление ветра до 15-20 м/с, порывами до 23-28 м/с, местами туман, гололедица, низовая метель. Температура воздуха ночью и днём от 0 до +5 градусов.

В Туркестанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -3 до +2, днём 8-13 градусов тепла.