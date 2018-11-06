Осадки пройдут почти по всей территории страны. Местами сохраняется порывистый ветер, туман, гололедица, на северо-западе низовая метель, передает РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, ночью и днём дождь, переходящий в снег. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днём от -1 до +1 градуса.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью от -1 до +1 градуса, днём 9-11 градусов тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днём 12-14 тепла.

В Акмолинской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, туман, гололедица, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днём от -2 до +3 градусов.

На территории Актюбинской области переменная облачность, ночью дождь со снегом. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днём 2-7 тепла.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков, туман, в районе Жаланашколя днём усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днём 7-12 градусов тепла.

В Атырауской области переменная облачность, ночью дождь, туман. Ночью температура воздуха составит 1-6, днём 5-10 градусов тепла.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём снег с дождём, туман, гололедица, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью до 5 градусов мороза, днём от -2 до +3 градусов.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, туман. Температура ночью от -2 до +3, днём 9-14 градусов тепла.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, туман. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днём до 5 градусов тепла.

На территории Карагандинской области облачно, ночью и днём снег, туман, гололедица. Температура воздуха ночью и днём от -3 до +2 градусов.

В Костанайской области переменная облачность, ночью и днём дождь с переходом в снег, туман, усиление ветра до 15-20 м/с, гололедица, низовая метель. Температура ночью от 0 до -5, днём до 5 градусов тепла.

В Кызылординской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 0 до +5, днём 10-15 градусов тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, ночью и днём дождь, туман. Температура воздуха ночью 2-7, днём 6-11 градусов тепла

В Павлодарской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, усиление ветра до 15-20 м/с, гололедица, туман. Температура воздуха ночью и днём от -1 до +4 градусов.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём снег, туман, усиление ветра до 15-20 м/с, гололедица. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днём от 0 до -5 градусов.

В Туркестанской области переменная облачность, без осадков, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5, днём 10-15 градусов тепла.