Прогноз погоды на 9 ноября

В Акмолинской области переменная облачность, ночью снег, туман, гололедица, метель, ветер 15-20 м/с, ночью порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью и днём 7-12 градусов мороза.

На территории Актюбинской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днём 2-7 тепла.

В Алматинской области переменная облачность, ночью и днём дождь, переходящий в снег, туман, гололедица. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днём 7-12 градусов тепла.

В Атырауской области переменная облачность, днём дождь. Ночью температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, днём 4-9 тепла.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём снег с дождём, туман, гололедица, метель, ветер 15-20 м/с, местами порывы до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью и днём от -3 до +2 градусов.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, туман, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью от -2 до +3 градусов, днём 7-12 тепла.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, туман. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днём 3-8 тепла.

На территории Карагандинской области облачно, ночью и днём снег, туман, метель, гололедица, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днём 5-10 градусов мороза.

В Костанайской области переменная облачность, ночью и днём дождь с переходом в снег, туман, усиление ветра до 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью 10-15 градусов мороза, днём 5-10 мороза.

В Кызылординской области переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, туман усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днём 5-10 тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днём 7-12 тепла.

В Павлодарской области облачно, ночью и днём снег, усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы до 23-28 м/с, гололедица, туман, метель. Температура воздуха ночью и днём 8-13 градусов мороза.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, ночью снег, туман, усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы до 23-28 м/с, гололедица, метель. Температура воздуха ночью 12-17 градусов мороза, днём 7-12 мороза.

В Туркестанской области переменная облачность, без осадков, туман. Температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, днём 10-15 тепла.