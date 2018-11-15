Анализ прокуратуры города Шымкента показал, что в текущем году на фоне общего снижения фактов мошенничества (с 2104 до 2025), наибольшее количество подобного рода уголовных правонарушений совершено в Аль-Фарабийском районе (1008).

Это в определенной мере обусловлено большой концентрацией банковских учреждений на указанной территории.

Только за 10 месяцев здесь имело место 52 факта мошенничества, так или иначе связанных с деятельностью банков.

В большинстве случаев доверчивые граждане оформляли на себя кредиты, а деньги отдавали третьим лицам, обещавшим погасить долг в кратчайший срок, а впоследствии пропавшим бесследно.

В этой связи, прокуратура города призывает граждан быть бдительными при заключении сомнительных сделок.

Не доверяйтесь обещаниям незнакомцев, не передавайте им свои документы, не давайте задаток и аванс без нотариального заверения! Цените свое имущество и право на него!

Если вы стали жертвами мошенников, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.