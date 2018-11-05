5 ноября 2018 года примерно в 1:00 ночи на территории Шардаринского района Туркестанской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

По прибытию на место происшествия полицейские установили, что на трассе Шардара -Абай водитель грузовой автомашины «МАЗ» совершил наезд на лошадь, выбежавшую на дорогу. Затем грузовик выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной марки «Лексус».

В результате ДТП водитель автомашины «Лексус», житель Алматы и четверо его пассажиров, житель Шардаринского района и трое граждан Узбекистана, от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще одного пассажира «Лексуса», гражданина Узбекистана, с травмами госпитализировали в реанимацию районной больницы.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортными средствами». Назначены экспертизы.

Водитель грузовой автомашины, житель Кызылординской области, взят под стражу. Проводится досудебное расследование. В данное время полицейские принимают меры по установлению собственника животного.

Пресс-служба ДП Туркестанской области