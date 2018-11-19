Формат акции не имеет аналогов не только в Казахстане, но и в мире по масштабам и географии проведения.

30 ноября в 17:00 часов местного времени во всех крупных городах Казахстана стартует общереспубликанская акция «Народный юрист», сообщает Zakon.kz.

Цель акции — повышение правовой грамотности населения и оказание бесплатной юридической помощи. Любой гражданин может прийти и получить необходимую консультацию у лучших представителей юридической общественности страны. Среди них — известные адвокаты, нотариусы, прокуроры, следователи, судебные исполнители, полицейские, сотрудники юстиции, миграционной полиции, управления регистрации недвижимости, руководители госорганов и др.

Организаторами акции выступают Информационная система «Параграф» совместно с сетевым изданием Zakon.kz и Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции РК. Акцию поддержали лучшие юристы и адвокаты Казахстана.

Акция, берущая начало с 2013 года, стала уже традиционной и любимой простыми казахстанцами. В этот раз она пройдет в особом новом формате.

Если раньше акция проходила в разных городах РК в разное время, то в этом году впервые пройдет в один день в одно время в 18 городах Казахстана: Астана, Алматы, Шымкент, Туркестан, Караганда, Усть-Каменогорск, Петропавловск, Уральск, Кызылорда, Кокшетау, Талдыкорган, Актобе, Атырау, Актау, Тараз, Костанай, Павлодар, Балхаш.

Формат акции не имеет аналогов не только в Казахстане, но и в мире по масштабам и географии проведения. Поэтому организаторами было принято решение подать заявку на включение ее в «Книгу рекордов Гиннеса» в номинации «Самая большая одновременная бесплатная юридическая консультация населения». Заявка была принята на рассмотрение организацией Книги рекордов Гиннеса.