С 9 декабря 2018 года планируется совместно с ОАО «РЖД» запустить поезд № 363/364 сообщением «Караганды-Томск-2» с периодичностью курсирования через день.

Поезд формирования АО «УТЙ» № 349/350 сообщением «Ташкент – Москва» через Бейнеу – Атырау – Кигаш будет курсировать один раз в неделю.

С учетом обращений и пожеланий пассажиров, по согласованию с МИР РК, принято решение об ускорении поезда № 377/378 сообщением «Алматы-2 – Мангистау» за счет увеличения скорости и сокращения времени в пути следования на 4 часа.

Со 2 января 2019 года изменяется маршрут следования поезда № 49/50 сообщением «Алматы-2 – Уральск». Поезд будет следовать через станции Астана-Тобол (вместо станций Шымкент-Кызылорда).

Для удовлетворения потребностей населения в железнодорожных пассажирских перевозках сохраняются назначенные в летний период дополнительные поезда в следующем порядке:

№152/151 Астана – Алматы с периодичностью через день;

№162/161 Алматы – Семей с периодичностью через день;

№173/174 Алматы – Шымкент с периодичностью через день;

№176/175 Астана – Туркестан с периодичностью через день;

№251/252 Самарканд – Астана с периодичностью 1 раз в неделю;

№253/254 Астана – Достык с периодичностью 2 раза в неделю.