В Казахстане вводится новый график движения поездов на 2018-2019 годы, некоторые поезда будут доезжать быстрее, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

С 9 декабря 2018 года планируется совместно с ОАО «Российские железные дороги» запустить поезд № 363/364 сообщением Караганда — Томск-2 с периодичностью курсирования через день.

Поезд, запущенный узбекистанской компанией ж/д-перевозок АО «УТЙ», № 349/350 сообщением Ташкент — Москва через Бейнеу — Атырау — Кигаш будет курсировать один раз в неделю.

Поезд № 377/378 сообщением Алматы-2 — Мангистау будет ускорен на 4 часа за счет увеличения скорости и сокращения времени в пути следования.

Со 2 января 2019 года изменится маршрут поезда № 49/50 сообщением Алматы-2 — Уральск. Теперь поезд будет следовать через станции Астана — Тобол вместо станций Шымкент — Кызылорда.

Дополнительные поезда, назначенные в летний период, решено сохранить в следующем порядке:

№ 152/151 Астана — Алматы с периодичностью через день;

№ 162/161 Алматы — Семей с периодичностью через день;

№ 173/174 Алматы — Шымкент с периодичностью через день;

№ 176/175 Астана — Туркестан с периодичностью через день;

№ 251/252 Самарканд — Астана с периодичностью 1 раз в неделю;

№ 253/254 Астана — Достык с периодичностью 2 раза в неделю.

В пресс-службе отметили, что всю информацию об изменении графика движения поездов можно узнать по короткому номеру 105.