Увеличится и базовая, которая привязана к прожиточному минимуму и стажу. Специалисты сегодня заявили — перерасчёт произведут до 14 декабря, передает Pavlodartoday.com.

Проще говоря — минимальная пенсия сегодня 33 745 тенге, а с нового года она будет составлять 36 108 тенге. Больше, чем сейчас, на 2 363 тенге.

— Мы планируем до 14 декабря завершить работу по перерасчету, чтобы с 1 января 2019 года пенсионеры получали свои выплаты в новом размере, — прокомментировала Алмагуль Мухамедова, руководитель отдела департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Павлодарской области.

В связи с увеличением прожиточного минимума на 1 400 с лишним тенге с 1 января вырастут выплаты по инвалидности, потере кормильца. Больше станут и спецгоспособия, привязанные к МРП.

— На сегодняшний день на рождение ребенка женщины получают 91 390 тенге, а после увеличения месячного расчетного показателя размер пособия будет составлять 95 950 тенге, — рассказала Алмагуль Мухамедова.

В региональном департаменте Комитета труда, социальной защиты и миграции сообщили, — с января выходить на пенсию женщины будут уже в 59 лет. Это касается тех, кто родился после 1 июля 1960 года. По-новому на заслуженный отдых планируется отправить почти 3 тысячи жительниц региона.