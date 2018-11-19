До конца 2018 года в Казахстане запустят сервис автоматического снятия с регистрации умерших граждан, выехавших на ПМЖ и бывших владельцев квартиры, сообщила заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД РК Галина Сарсенова на пресс-конференции в СЦК, передает Informburo.

«Мы автоматизируем все свои услуги в том числе и по снятию с регистрации, мы бы хотели, чтобы эту категорию граждан (умерших, выехавших на ПМЖ и бывших жильцов. – Авт.) снимать с регистрации автоматически через систему. В ближайшие дни этот вопрос разрешится. Вины человека за то, что кто-то у него прописан и он об этом не знал – нет, поэтому мы будем решать это через систему», – сказала она.

В Министерстве планируют запустить новый сервис до конца 2018 года, уточнила она. Сейчас для того, чтобы снять с регистрации не проживающих в квартире граждан, собственнику необходимо обратиться в ЦОН и написать заявление.

«Нужно обратиться в ЦОН, сотрудники миграционной службы совместно с сотрудниками «Правительства для граждан» смогут снять их с регистрации. Сейчас будет проведено инструктивное занятие с сотрудниками в ЦОНах, с сотрудниками миграционной службы о том, каким образом нужно снимать эту категорию с регистрации. Также на этой неделе мы реализуем сервис: снятие с регистрации через портал электронного правительства», – отметила Галина Сарсенова.

По словам спикера, автоматическое снятие с регистрации позволит обновить базу данных Комитета миграционной службы.

Галина Сарсенова добавила, что сегодня наполняемость электронной домовой книги составляет 8,7 млн человек.

«К концу ноября мы планируем пополнить базу данных до 11 млн. Благодаря электронной книге мы пришли к единым адресным сведениям в государственной базе данных физических лиц. Все государственные органы, 52 информационные системы, связанные с ГБДФЛ, перешли на единые адресные сведения, на код РК – регистрационный код адреса, который присваивается единожды объекту недвижимости и не меняется с учётом изменения административно-территориального деления населённых пунктов или изменения наименования улицы и нумерации домов, целевого назначения», – отметила она.