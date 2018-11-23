В Туркестанской области вероятность шторма составляет 90%.

В ближайшие сутки в Туркестанской области ожидается усиление ветра до 28 м/с, передает РГП «Казгидромет».

По информации пресс-службы РГП «Казгидромет», 23 ноября местами в Туркестанской области сохранится туман, ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, днем порывы до 23-28 м/с.

«В Шымкенте и Туркестане утром и днем 23 ноября сохранится усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%», — говорится в распространенном сообщении.