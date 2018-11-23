В Шымкенте средний оклад няни составляет Т48 тысяч, что является самым высоким показателем по Казахстану.

Также востребованы няни в Усть-Каменогорске, им предлагают заработную плату в Т45 тысяч, чуть меньше няни получают в Кызылорде – Т42,5 тысяч. В Павлодаре, Кокшетау, Уральске, Петропавловске, Алматы (Т36 тысяч), Астане (Т36,5 тысяч), Актобе, Семее, Талдыкоргане, Таразе и Костанайской области оклад помощника воспитателя начинается от Т35 тысяч (в Павлодаре) до Т40,6 тысяч (в Костанайской области). Менее оплачиваемая должность няни в Караганде и Атырау – Т33,5 тысяч и Т27,5 тысяч соответственно, сообщает Zona.kz.

Минимальную ставку, как свидетельствует мониторинг, няни получают в Актау – Т25 тысяч в месяц.

Среди городов Казахстана профессия воспитателя самая высокооплачиваемая в Кызылорде, где педагог получает Т75 тысяч в месяц. Чуть больше Т69 тысяч в месяц зарабатывает воспитатель ДОО в Костанайской области. На третьем месте по высоким окладам воспитателям стоит Атырау – средняя зарплата составляет Т67,5 тысяч. В Уральске, Павлодаре, Кокшетау, Семее, Талдыкоргане, Алматы (Т60,5 тысячи), Шымкенте, Караганде, Усть-Каменогорске, Таразе заработные платы воспитателей составляют от Т54 тысяч (в Уральске) до Т65,7 тысячи (в Таразе).

Наименее вознаграждаемая должность воспитателя в Петропавловске, Актау и Актобе – там их оклад в среднем составляет Т50 тысяч. Самой низкооплачиваемой педагогическая профессия оказалась в Астане. Средняя заработная плата, в зависимости от стажа работы и категории, составляет от Т40 тысяч.

Между тем, как известно, вместе с воспитателем детьми занимается и его помощник (няня). В Шымкенте средний оклад няни составляет Т48 тысяч, что является самым высоким показателем по Казахстану.

Разница в стоимости самого дорогого и дешевого государственного детского сада в Казахстане составляет 70%, свидетельствует проведенный агентством мониторинг стоимости посещения государственных дошкольных учреждений, размера заработных плат воспитателей и нянь в городах республики.

Дороже всего обходится посещение детского сада в Костанайской области, где ежемесячная плата за одного ребенка по официальным данным, представленным в ответ на запрос МИА КазТАГ, составляет Т29 тысяч. Второе место по дороговизне оплаты за детский сад занимает Алматы – чуть больше Т18 тысяч в месяц. На третьем месте Астана – родителям столичных детей посещение дошкольных организаций образования (ДОО) в среднем обходится в Т15,7 тысяч. В Кызылорде, Атырау, Шымкенте, Караганде, Кокшетау, Уральске, Семее, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске, Актау и Петропавловске стоимость посещения детсада варьируется от 10 тысяч (в Кызылорде) до Т14,6 тысячи (в Петропавловске). В Актобе и Павлодаре ежемесячная оплата составляет Т9,9 тысячи и Т9 тысяч соответственно.

Наиболее доступно посещение дошкольного учреждения в Таразе. Стоимость посещения государственного детского сада в месяц равна Т8,7 тысячи, что в сравнении с Костанайской областью дешевле почти на 70%.

Самая «длинная» цепочка очередников в Алматы. Здесь мест в садике ожидают 97,7 тысяч детей. Отметим, что все население Жезказгана чуть меньше, чем маленьких алматинцев «стоящих в очереди». В Алматы функционируют 179 государственных и 245 частных садиков. На втором месте по количеству очередников в детский сад находится Шымкент – 32,5 тысячи детей. Далее следует Актобе, там мест в образовательные учреждения ожидают более 27 тысяч дошколят.

В Петропавловске, Кокшетау, Усть-Каменогорске, Семее, Уральске, Кызылорде, Павлодаре, Таразе, Астане (Т18,6 тысяч), Костанайской области и Атырау количество детей в очереди на получение направления в детский сад составляет от 9,3 тысяч (в Петропавловске) до 25 тысяч (в Атырау). Относительно небольшая очередь в ДОО в Талдыкоргане (7,5 тысяч) и Караганде (1 тысяча).

Меньше всего ожидают очереди в дошкольные учреждения жители Актау в возрасте от трех до шести лет – их, согласно данным, всего 780. В этом городе работают 34 государственных и 44 частных детских садов.