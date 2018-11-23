В преддверии «черной пятницы» специалисты международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, выявили сотни сайтов-клонов, копирующих популярные интернет-магазины, сообщает РИА Новости.

Эксперты обнаружили более 400 сайтов-клонов популярной торговой интернет-площадки AliExpress, и еще две сотни сайтов, созданных под известные бренды и интернет-магазины.

По оценке компании, целью подобных мошеннических ресурсов может быть как реализация контрафактных товаров, так и кража денег или данных банковских карт пользователей.

«Ущерб для одного покупателя может достигать десятки тысяч рублей. Ежемесячно на один подобный сайт может заходить до 200 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Эксперты рекомендуют покупателям проверять адресную строку магазина каждый раз при переходе со страницы на страницу, а также проверять дату создания сайтов через Whois-сервисы.

Также не стоит переходить по ссылкам в публикациях, посвященным скидкам. В компании советуют завести для покупок в интернете отдельную карту и не оставлять ее данные на подозрительных ресурсах.

В четвертый четверг ноября жители США отмечают один из главных праздников года — День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос имя «черной пятницы», и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж.