Как не нарваться на мошенников в «черную пятницу»

Черную пятницу с нетерпением ждут не только любители скидок, но и мошенники. Киберпреступники атакуют известные сайта, а также создают фальшивые магазины, причем как на маркетплейсах так и на страничках люксовых брендов одежды и даже техники.

На таких сайтах можно заказать и оплатить товар, правда вряд ли покупатель его получит. Мошенники также могут получить доступ к карте, а после списывать с нее деньги или взять на человека кредит.

«Надо обращать внимание на адрес сайта, нет ли в нем ошибок, есть ли в адресной строке, бывает буквы О заменены на ноль. Если вы платите с вашего телефона и переходите по ссылкам, то получив доступ к вашим аккаунтам и мобильному банкингу, преступник может взять на вас кредиты», — говорит Евгений Питолин, эксперт по кибербезопасности.

Эксперты призывают казахстанцев быть внимательными и следовать правилам безопасного шопинга: не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений и проверять адрес сайта, прежде чем вводить личные данные. С начала года полицейские Казахстана зарегистрировали около 19 тысяч интернет-мошенничеств. Правоохранители также напоминают об элементарных правилах безопасности во время покупки товаров.

«Если магазин находится не на территории вашего города. Позвонить родственникам, знакомым в тот город где вы заказываете, чтобы они приехали и убедились сами в качестве и затем совершать сделку. Хотелось также напомнить гражданам не отправлять всю плату за тот или иной товар. Хотелось предостеречь граждан, чтобы обращали на это внимание, проверяли эти магазины», — говорит Аман Аубакиров, старший оперуполномоченный по особо важным делам ДКП МВД РК.

Черная пятница на некоторых действует, как яркий свет на мотылька. Люди поддаются на маркетинговый ход: их очень привлекают — сниженная цена, скидки, только сегодня, и скупают товары. Правда, может оказаться, что цена на вещь до черной пятницы была даже ниже. Некоторые продавцы специально делают так в надежде подзаработать на всеобщем ажиотаже. Поэтому специалисты рекомендуют не терять голову и анализировать цены как минимум за неделю до черной пятницы.

Кроме того, специалисты рекомендуют не гнаться за низкой ценой в ущерб качества. И продумать пути отхода, а точнее условия возврата товара. Чтобы в случае чего вернуть необоснованно дорогой или некачественный товар.