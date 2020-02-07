Обмен почтой между Казахстаном и Китаем приостановлен.

Директор департамента рекламы и PR в Kazpost Дилара Зарлыкова на своей странице в Facebook сообщила, что отменен почтовый обмен авто, авиа и железнодорожным сообщением между Китаем и Казахстаном по инициативе почтовой администрации Китая, пишет zakon.kz.

Из-за отмены почтового обмена Казпочта приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, почта в которые поступает транзитом через Китай (Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Тайланд, Шри-Ланка, Филиппины, Тайвань), — написала она.

Здесь же казахстанцы получили ответ на вопрос, а что будет с теми посылками, которые уже были отправлены?

«Те, которые заказаны, они в пути. Даже если не вернут, Алиэкспресс вернет деньги», — ответила Дилара Зарлыкова.



«Все доедет. Отделения работают как обычно, сейчас прибывают посылки отправленные Китаем ранее через транзитные страны. Как только почта Китая заработает, все посылки поступят в КЗ. Также часть посылок находится на Хоргосе, который закрыт, чтобы предотвратить распространение вируса среди людей, которые там работают», — дополнила ее ответ сотрудница департамента рекламы и PR в Kazpost Сауле Мукашева.



Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что при получении посылок и писем из Китая заразиться новым коронавирусом невозможно. Согласно последним исследованиям, коронавирусы не живут долго вне организма, поэтому риска заражения нет, пояснила организация.