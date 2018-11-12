12 ноября отмечается международный день борьбы с пневмонией. В городской поликлинике № 8 шымкентские врачи провели день открытых дверей.

На часах восемь утра. В кабинет врача-пульмонолога выстроилась длинная очередь. Во всемирный день борьбы с пневмонией в восьмой поликлинике Шымкента проходит день открытых дверей. В зоне риска — маленькие пациенты. Один из них — двухлетний Алинур. Врач-пульмонолог осматривает малыша, назначает курс лечения.

«Мы очень ждали пульмонолога. Малыш с момента рождения болеет. Сегодня прошли осмотр и получили лечение. Будем выздоравливать, я хочу чтобы мой сын был здоровым», — рассказала мама Алинура.

Большинство заболевших пневмонией — дети. Простыть в такую погоду проще простого. Родителей должны насторожить высокая температура у ребенка, озноб, кашель, затрудненное дыхание, отсутствие аппетита. В этих случаях следует немедленно обратиться в поликлинику.

«Особое внимание нужно обратить на такие факторы риска, как нарушение режима питания, затхлый воздух в жилом помещении, курение родителей. При наличии таких факторов риска ребенок вновь может заболеть пневмонией», — делится информацией Айнагуль ЖУМАЕВА, главный внештатный пульмонолог г. Шымкента.

Лечить пневмонию в последние годы стало сложнее. В этом виновато бесконтрольное применение антибиотиков: их назначают по поводу и без него. У детей при этом вырабатывается иммунитет к лекарствам. В пульмонологическом отделении детской клинической городской больницы 96 коек. В прошлом году от воспаления легких здесь прошли курс лечения 3509 детей.

Анастасия Новикова