Финал Кубка Казахстана по футболу, вероятнее всего, состоится в Астане, на стадионе «Астана Арена», сообщает Prosports.kz.

Как стало известно нашему корреспонденту, причина переноса матча из Шымкента в столицу связана с тем, что стадион им. Кажымукана Мунайтпасова не соответствует требованиям Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

На данный момент ПФЛК не делала официальных заявлений относительно возможного переноса игры, однако есть большая вероятность, что представители ФК «Ордабасы» не успеют подготовить арену к матчу.

Напомним, что финал Кубка Казахстана запланирован на 24 ноября. В решающем матче сыграют действующий обладатель трофея «Кайрат» и прошлогодний финалист турнира «Атырау».