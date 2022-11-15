Как встретили футболистов «Ордабасы» в Шымкенте

Шымкентский футбольный клуб «Ордабасы» стал победителем Кубка Казахстана в сезоне 2022 года. Сборную в аэропорту с гордостью встретили болельщики, друзья и родные. Чествовал победителей и заместитель акима Шымкента.

Теплый прием под звуки военного оркестра. Голоса болельщиков наполнили зал аэропорта Шымкента. Через 10 лет футбольный клуб «Ордабасы» вновь стал победителем Кубка Казахстана. Фанаты и болельщики встречают чемпионов апплодисментами.

Капитан футбольной команды «Ордабасы» Самат Шамши говорит, победа далась не легко. Основное время матча завершилось со счетом 4:4. В дополнительное сильнее оказались футболисты «Ордабасы». Решающий гол на 119-ой минуте забил Эльхан Астанов.

«Я не могу передать свои чувства, спустя 10 лет кубок вернулся в Шымкент. Думаю, что игроки этой команды и наш тренер, войдут в историю города и нашей страны!», — говорит Самат Шамши, капитан футбольного клуба «Ордабасы».

Вратарь команды говорит, настроены изначально были только на победу. Мастера кожаного мяча выложились на все 100. Шымкентские футболисты в финальном матче встретились с уральским футбольным клубом “Акжайык” на стадионе “Астана арена”.

«Скажу откровенно, было нелегко. Но мы играли до конца, до победного. Наша цель была подарить Шымкенту этот кубок. Мы хотели взять этот трофей и войти в историю!», — говорит Бекхан Шайзада, вратать футбольного клуба «Ордабасы».

Чествование чемпионов страны продолжилось в Шымкенте на площади Аль-Фараби.

«От имени акима города и всех жителей Шымкента поздравляем нашу команду «Ордабасы»с заслуженной победой. Этот кубок по праву ваш!», — говорит Шынгыс Мукан, первый заместитель акима г.Шымкента.

«Как известно, этот год мы начали в очень сложных условиях. У нас в сборной есть шымкентцы, которые тренировались в Ордабасы. Благодаря такому труду и сплоченности наших земляков мы смогли завершить сезон на 5-ом месте и выиграть Кубок Казахстана, который ждали 10 лет. Мы очень рады», — говорит Бауыржан Абдуваитов, президент футбольного клуба «Ордабасы».

Команда Ордабасы — самая молодая сборная в истории казахстанского футбола.