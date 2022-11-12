Шымкентский «Ордабасы» выиграл Кубок Казахстана

«Ордабасы» стал обладателем Кубка Казахстана сезона-2022.

Шымкентский «Ордабасы» в матче финала Кубка Казахстана обыграл «Акжайык» со счетом – 5:4 и получил путёвку в еврокубки, передает OTYRAR со ссылкой на Prosports.kz.

Голы: Завен Бадоян 7, Тома Табатадзе 11, 67, Илья Коваленко 73 – Самат Шамши 26, Всеволод Садовский 51, Максим Федин 76, Луис Гедеш 90+8, Эльхан Астанов 119 (пенальти).

Таким образом, «Ордабасы» стал обладателем Кубка страны и в следующем сезоне выступит в квалификации Лиги Конференций УЕФА.