Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с Местной полицейской службой ДП Туркестанской области на одной из улиц областного центра задержали нетрезвого водителя, у которого в машине обнаружили оружие и наркотики.

5 ноября 2018 года на одной из городских улиц Туркестана полицейские остановили автомашину «Фольксваген» за нарушение ПДД, однако, водитель, не подчинившись законным требованиям, попытался скрыться. В ходе преследования нарушитель проехал на красный свет светофора, после чего, бросив машину, попытался скрыться, но был задержан.

Им оказался житель г. Туркестана, у которого при обыске в автомашине оперативники обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья, патроны и спичечный коробок с наркотическим веществом растительного происхождения, похожего на марихуану.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и 296 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Задержанный полностью признался в содеянном. Подозреваемый арестован. Проводится до судебное расследование. Назначены экспертизы. Также полицейским предстоит выяснить, с какой целью он носил с собой оружие.

Кроме того, за нарушение правил дорожного движения водитель привлечен к административной ответственности по пяти статьям КоАП РК, в том числе за «управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», «проезд на запрещающий сигнал светофора» и «невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средств».

Шуддин Саидов