В вымогательстве и коррупции подозревается командир роты патрульной полиции Шымкента

В Шымкенте арестован командир роты патрульной полиции.

По заявлениям жителей города о факте вымогательства и получении взятки через посредников в отношении командира роты патрульной полиции Шымкента, управлением собственной безопасности департамента полиции возбуждено уголовное дело. По результатам собранных материалов подозреваемый задержан и водворен в ИВС.

«Руководство департамента полиции реагирует на любые проявления злоупотребления законом и нарушения присяги. Независимо от прежних заслуг, ни один виновный не избежит ответственности за действия, которые посягают на честь мундира»,- заявили в полиции Шымкента.