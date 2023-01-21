21 пьяного водителя задержали в новогодние праздники

21 пьяного водителя задержали в Шымкенте за пять суток.

За последние 5 дней патрульными полицейскими для медицинского освидетельствования в городской наркологический диспансер доставлено 21 водителя, у которых установлено состояние алкогольного опьянения.

В отношении грубых нарушителей составлены административные протоколы по статье 608 КоАП РК «Управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и токсикоманического опьянения», а автомобили водворены на штрафную стоянку.

Отметим, в соответсвии с законодательством данное правонарушение наказывается арестом на 15 суток и лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Департамент полиции Шымкента предупреждает: пьяный за рулем – преступник!