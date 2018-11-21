Каждая выставка шымкентского художника Расылбека Естемесова — это не просто праздник. Это встреча с удивительным волшебным миром сказочных персонажей.

Зрители видят их на удивительных гобеленах, графических работ, с фаянсовых расписных тарелок. И, что без сомнения важно, во всем творчестве художника можно увидеть о оценить его особенный творческий стиль.

На этой выставке, которая прошла в галерее Шымкента, развернуться во всю ширь своего таланта Расылбеку Естемесову помогли, не поверите, именно размеры помещения. Площадь галереи дала возможность художнику прикладники порадовать посетителей своими новыми гобеленами, удивительными по красоте и лаконичности графическими работами. Он — мастер по завершенности линий.

В их основе лежит воплощение элементов древних традиций народной цветосимволики, украшенной богатым орнаментом, который характеризуюет неповторимый почерк художника. Следует добавить, что работы Естемесова удивительны тем, что вдохновляют других на творчество.

Вдохновение к автору приходит во снах и воспоминаниях. Иногда, признается Расылбек Естемесов, он и сам не знает куда выведет кривая, нарисованная шариковой ручкой. Но планов и задумок множество. Лишь было б время воплотить все замыслы в полотна и гобелены. Художественная выставка, без всякого сомнения, это событие для всех неравнодушных к живописи горожан. Ведь без преувеличения можно сказать, что для многих студентов художественного колледжа — работы мастера — источник вдохновения.

На недавней выставке, которая прошла в Алматы именно гобелены Естемесова привлекли огромное внимание публики.Так азахстанский режиссер и писательница Сая Касымбек написала по мотивам его произведений сказку. У жителей же Шымкента есть возможность к ней прикоснуться.