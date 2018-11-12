Исследователи из Университета Англия Раскин и Университета Эксетера (Великобритания) создали мелодию, отсканировав пиксель за пикселем 5000 фотографий восхода солнца на Красной планете, сделанных марсоходом Opportunity. TengriMIX рассказывает подробности.

Композиция была создана с помощью метода сонификации данных. Использовалась информация о яркости, цвете и местности, переданная ровером. По сути, это музыка из другого мира. Назвали мелодию The Mars Soundscapes («Звуки Марса»).

Композиция будет представлена на Supercomputing SC18 Conference в Далласе (США) 13 ноября. Участникам мероприятия покажут видео восхода солнца на Красной планете в сопровождении «марсовой сонаты» и с эффектами специальных вибрационных устройств. Такая комбинация даст возможность не только увидеть, но и почувствовать восход солнца на Марсе.

Ровер Opportunity отправляет NASA фотоданные с Марса с 2004 года. Миссия должна была продлиться около трех месяцев, но прошло уже 14 лет с ее начала.