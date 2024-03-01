Молодые учёные Шымкента выясняют, насколько загрязнена Сырдарья, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

Пробы речной воды исследуют в лаборатории с высокоточным оборудованием. Результаты анализов, говорят специалисты, были вполне ожидаемы: в ряде случаев вода показала повышенный уровень содержания вредных веществ. По мнению ученых, она токсична даже для рыб, а использовать такую воду в быту и вовсе не рекомендуется, но в агропромышленных целях допустимо.

Отметим, что Еркебулан Райымбеков с коллегами проводят исследования в рамках гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары». Этот проект был инициирован Главой государства для продвижения идей молодых учёных. Также Райымбеков получил грант Министерства науки в размере 19 млн тенге. Эксперты планируют подготовить рекомендации по сохранению важнейшей водной артерии Казахстана.

«Насчет тяжелых металлов, по нашему мнению, есть два источника: промышленность в основном и использование синтетических удобрений в Туркестанской области. Сырдарья испокон веков является нашей главной центральной артерией, и мы должны её ценить, беречь и не засорять», — говорит Еркебулан Райымбеков, заведующий научно-исследовательской лабораторией университета.