На главную Новости Шымкента Общество Ученые Казахстана испытали MXene-материалы для электрохимических устройств

Ученые Казахстана испытали MXene-материалы для электрохимических устройств

Редактор Юлия Машковская
Фото министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Казахстанские ученые из Satbayev University исследуют MXene — модифицированные двумерные наноматериалы с высокой электропроводностью для создания устройств накопления энергии нового поколения.

«Наша разработка может способствовать повышению эффективности накопителей энергии нового поколения», — отметил руководитель проекта, PhD Калижан Шакенов.

В ходе исследований ученые испытали методы модификации MXene с использованием кремния и активированного угля, изучили электрохимические характеристики композитов и сравнили их с традиционными материалами.

Результаты показали, что новый композит обладает более высокой удельной емкостью.

Экспериментальные образцы уже прошли лабораторные испытания, и в работе активно участвуют магистранты и докторанты университета.

На следующем этапе планируется масштабное тестирование и внедрение технологии в практику.

