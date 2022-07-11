Артефакты эпохи палеолита обнаружили ученые в пещере Туттыбулак

В результате раскопок, проведенных в Туркестанской области, обнаружены следы человека проживавшего 48 000 лет назад.

В пещере Туттыбулак, расположенной на горе Боралдай Байдибекского района, обнаружены останки человека, жившего 48 тысяч лет назад. Таковы результаты экспертизы почвы и золоотвалов, полученных при раскопках.

“Мы исследуем пещеру Туттыбулак с учеными Тюбингенского университета. В том числе и с представителями Испании, Америки, Греции, Румынии и нашей республики. Мы работаем уже довольно долго. В прошлом году здесь были найдены исторические реликвии и остатки пепла. Внутри пещеры, там где был очаг. На основе экспертизы этого пепла лаборатория доказала — 48 тысяч лет назад здесь жили люди. Мы все еще продолжаем копать», —рассказывает академик Национальной академии наук, доктор исторических наук Жакен Таймаганбетов.

В результате раскопок, начатых в 2017 году, здесь были обнаружены различные предметы, такие как зубы медведя и человека, скребок, стружка, стержневой камень. В числе экспонатов – так же остатки пепла, пролежавшие в земле тысячи лет.

«Экспедицией было обнаружено 4 каменных орудия. Каждое из них изготовлено из отдельного сырья. Кварц — это материал, найденный в реке Туттыбулак. В окрестностях этой пещеры не так много такого сырья. Тем не менее, люди нашли необходимый для себя материал, выбрали этот кварц и изготовили из него каменные орудия. На этой стороне были выбиты небольшие пластинки. А на этой стороне — какая-то платформа”, — говорит исследователь-археолог Абай Наден.

Раскопки в пещере туттыбулак начинаются в 8 утра и продолжаются до 5 часов вечера. Выкопанный грунт просеивают: артефакты, не обнаруженые при раскопках, историки могут найти во время дополнительной проверки.

“Таким образом мы заполняем эту вырытую почву мешками. Потому что, как только раскопки закончатся, мы снова все закопаем. Это очень важно для будущих поколений, для других исследователей. Ведь и после нас археологи могут приехать и изучить это место и даже найти другие ценные экспонаты”, — рассказывает Раду Йовица, руководитель проекта «Palaesilkroad»

По словам исследователей, Туттыбулак — первая пещера в Казахстане, в которой найдена реликвия. Эта мировая сенсация — большое достижение казахстанских ученых. Найденные экспонаты будут изучат около года. Необходимо определить их возраст и конкретную эпоху.

“Найденные реликвии, если это зубы – исследуются в лаборатории, и на это уходит около года, потому что нужно определить, к какой именно эпохе относится находка. А занимаются этим не археологи, а палеоантропологи. Они должны выяснить, кто это был хомосапиенс или например неандерталец», — свидетельствует Жакен Таймаганбетов, академик Национальной академии наук, доктор исторических наук

В Байдибекском районе всего 6 туристических объектов. И в перспективе их можно сделать очень доходными, говорят местные власти.

“У нас есть идея развивать это в будущем как туризм. В этом направлении работаем по полной программе. Это решается на уровне республики. Думаю, здесь будет отдельный туристический объект, если всё изучат и примут такое решение”, — делится планами заместитель акима Байдибекского района Бахыт Кыргызалиев .

Также в пещере Туттыбулак в охранной зоне государственного регионального природного парка «Сырдарья-Туркестан» в 2021 году были обнаружены различные каменные орудия и человеческие останки. Исследователи предполагают, что фрагмент черепа может принадлежать первобытному человеку. Но окончательную оценку дадут результаты исследований.