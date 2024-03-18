Новые материалы о творческом наследии Абая и Мухтара Ауэзова представили учёные из Шымкента, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

Пять лет у них ушло на поиск эксклюзивных фотографий, архивных материалов, вырезок из старых газет. Итог работы опубликован в двух томах. Особое внимание в одной из книг уделяется поездкам Мухтара Ауэзова в южные районы.

Специалисты нашли живых свидетелей: журналистов, студентов и даже пастухов. Их истории легли в основу исследований. Второй том посвящен Абаю. Удалось собрать подлинные рукописи великого поэта на графике, их сравнили с современным переводом. По словам исследователей, есть моменты, где перевод не доносит истинного смысла.

В книге приводится новая транскрипция и специальные пояснения слов назидания, а также стихов. Авторами двухтомника являются учёные, сотрудники научно-исследовательского центра «Мухтартану». Он создан на базе Южно-Казахстанского университета. И там намерены продолжить изучения творческого наследия двух знаковых фигур в казахской литературе.

«Мы думаем, полностью тексты Абая сделать транскрипцию новую. Это уже большая работа будет. Мы уже половину сейчас сделали, осталось 50 %. Мы решили, что всё –таки до конца доведём это дело. Сделаем новую транскрипцию, новый вариант текстов Абая», — говорит Акжол Калшабек, кандидат филологических наук, доцент ЮКУ им. М. Ауэзова.