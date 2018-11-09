В рамках пропаганды по переходу на латинский алфавит в Туркестан прибыла агитационная группа из числа ученых.

С известным государственным и общественным деятелем Оразкуль Асангазы и профессором Назарбаев Университет Жазирой Агабековой встретился аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев. Участники встречи обсудили вопросы проведения семинаров, организаторами которых выступили Комитет языковой политики Министерства культуры и спорта РК и Национальный научно-практический центр «Тіл-Қазына» имени Ш.Шаяхметова.

Агитационная группа приняла участие в брифинге, прошедшем в Региональной службе коммуникаций. Спикеры подробно рассказали о важности, значении и правописании латинского алфавита.

«В настоящее время работает сайт emle.kz. На этом сайте граждане могут ознакомиться с латинским алфавитом и отправить свои пожелания и предложения. Латинский алфавит был в нашей истории. Поэтому вернуться к нему не составит труда. С помощью нового разработанного латинского алфавита мы сможем регулировать свои собственные звуки в позаимствованных словах», — отметила О.Асангазы.

Вместе с тем, на пресс-конференции Жазира Агабекова подчеркнула, что поэтапное внедрение алфавита начнется с 2019 года.

«Слова, написанные кириллицей, в дальнейшем будут читаться с оригинальными звуками. Так мы должны сохранить нашу национальную артикуляцию. В дальнейшем при учебных центрах и языковых управлениях будут открыты курсы обучения и повышения квалификации, которые поэтапно внедрят до 2025 года в школах, вузах и в сфере государственной службы. Кроме того, будут созданы орфографические, орфоэпические словари», — сказала Ж.Агабекова.

Стоит отметить, что 14 ноября текущего года по Казахстану в режиме онлайн пройдет диктант на латинице. Данная акция направлена на популяризацию и широкое распространение латинского алфавита.

Пресс-служба акима Туркестанской области