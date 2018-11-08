В городской научно-универсальной библиотеке «Отырар» появился необычный уголок художника-фотографа Касымбека Нурбекова.

8 ноября состоялось его официальное открытие. В экспозиции раздела представлены живописные полотна и фотографии, первые фотоаппараты и даже кисточки и краски, которые всегда были рабочими атрибутами мастера.

Касымбек Нурбеков всегда имел свой особый стиль и в живописи, и в графике, и в искусстве художественного фото. Мастер видел прекрасное и ловил удивительные моменты, когда бывал на скачках лошадей, видел порхающих птиц, наблюдал за вараном в песках. Даже обычная иголка с ниткой в руках бабушки через призму художника приобретала совершенно иной философский смысл. В фотоработах, живописных полотнах он сумел поймать и запечатлеть множество неповторимых мгновений и моментов.

Почитателям своего творчества мастер оставил богатое наследие — более 1000 картин и несколько сотен фото. Эти труды выставлялись не только в Казахстане, Шымкенте и районах области, но и в Польше, Болгарии, Чехословакии, Москве на ВДНХ.

Касымбек Нурбеков неоднократно получал грамоты, медали и благодарственные письма за свой труд. И все это теперь можно увидеть в отделе искусства и литературы библиотеки «Отырар», которая находится на «Нурсате». В торжественном открытии приняли участие бывшие коллеги, родные, друзья художника-фотографа. Вспоминали его не только как художника, а прежде всего как человека — доброго, общительного, талантливого.