Областная библиотека переименована и торжественно открыта в новом центре Шымкента

Важное событие в культурной и интеллектуальной жизни Шымкента. Самая крупная и старая библиотека Южного Казахстана, которая в следующем году отметит 115-летие, получила новое здание и новое имя. Библиотека имени Пушкина переехала в микрорайон «Нурсат» и называется теперь «Отырар».
К новоселью библиотеки гости по традиции дарят ценные подарки — это, конечно же, книги. Сейчас в фонде учреждения 650 тысяч экземпляров, которые удовлетворят вкус любого читателя. Но сотрудники библиотеки утверждают, что фонд нужно расширять, поскольку число читателей увеличится. Новое современное здание соответствует мировым стандартам. В нем открыты специализированные залы для читателей, конференц-аудитории, интернет-комнаты.
Насия Алтаева, директор областной универсальной библиотеки «Отырар»: «В прошлом году, когда стоял вопрос о строительстве библиотеки, я подсчитывала все наши показатели. Мы ежегодно обслуживаем более 32 тысяч читателей. Сейчас очень большой интерес к книге, потому что в интернете не всю информацию найдешь».
Руководство библиотеки отмечает, что за все годы ее существования только нынешний аким Южно-Казахстанской области всерьез занялся решением проблем книголюбов. Теперь в Шымкенте есть своя культурная достопримечательность. Однако руководство города уверено, что новая библиотека «Отырар», обошедшаяся областному бюджету в 700 миллионов тенге, не будет лишь архитектурным памятником, которым будут любоваться снаружи. В административном центре в микрорайоне «Нурсат» будет создаваться интеллектуальный центр города.
Аскар Мырзахметов, аким ЮКО: «Вы видите, рядом с нами открыта интеллектуальная школа Назарбаева, еще строится большой объект образования — Республиканский профтехцентр, где будут обучаться студенты. Кроме того, планируется построить студенческий городок на территории делового центра. Так что, думаю, проблем с посещаемостью не будет».
Будущий филолог Нурай Жакабай уже несколько лет является постоянным посетителем библиотеки. Приходит читать литературу практически каждый день. И то, что библиотека теперь находится далеко от дома, студентку не пугает. Говорит, что для настоящих книголюбов ни зной, ни дождь, ни расстояние не помеха, чтобы приобщиться к высокому.
Нурай Жакабай, студентка: «В электронном формате совсем не то. Читать книги, держать их в руках — это духовно и нравственно. Это придает дух, силу и уверенность. Мы чувствуем, когда держим книгу».
Между тем библиотека «Отырар» постепенно переводит бумажные книги в электронный формат. Правда, пока фонд небольшой. Но уже сейчас тех, кто привык читать с экрана компьютера, в библиотеку зазывают бесплатным интернетом.
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20 Комментариев Включено "Областная библиотека переименована и торжественно открыта в новом центре Шымкента"
ВСТРЕТИЛ ОДНУ ЗНАКОМУЮ СВОЮ, которая является сотрудником библиотеки, так она говорит бог знает куда теперь ездить придеться библиотека находится очень далеко от города.
Слыш ты в прям везде найдешь повод для рассуждения, да, библиотека далеко от старого центра, но будущее города строится в том месте где построено библио и всякие новые обьекты, а твоя подруга или знакомая прывикнет на новому рабочему месту. Ты лучше каждый день очисти свой сквер возле Спутника, а то впрям не возможно проити рядом )))
ЗНАЕШЬ НЕ ЯЗВИ ПОЖАЛУЙСТА! ЦЕНТР СРЕДИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА….. ЧТО ТО ВСЕ ЭЛИТНЫЕ ДОМА МНОГОЭТАЖНЫЕ СТРОЯТ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, А НЕ НА НУРСАТЕ!!! СКВЕР ОТЧИСТИТЬ — так я истинный городской мой Аташка сажал в этих скверах деревья и помню как в них раньше было красиво и уютно!!!! Я ЛЮБЛЮ свой город и помню какой был город ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ и во что его превратили, превращают….!(
Сорри )))
На Нурсате по моему больше народа чем в нынешним центре. Скоро город разделится на старый и новый. А будущее как раз таки на Нурсате и дальше, где будет строится Шымкент Сити.
ПЕРЕИМЕНОВАЛИ НАЦИОНАЛИСТЫ УПАКОИЛИСЬ, А РАЗНИЦА КАКАЯ ???)))))))))))))))) Когда уже у ВЛАСТИ будут ГРАМОТНЫЕ сотрудники!
ШУКЕЕВА НУЖНО В ГОРОД СРАЗУ БУДЕТ НАВЕДЕН ПОРЯДОК!!!!!!!!
у НАС В ГОРОДЕ СТОЛЬКО НАЗВАНИЙ ОДИНАКОВЫХ НЕТ НИКАКОГО РАЗНООБРАЗИЯ!!!! ДЛЯ ЧЕГО ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ НАЗВАНИЕМ ИМЕНЕМ НАЗЫВАТЬ УЛИЦЫ, МИКРОРАЙОНЫ, УЧЕРЕЖДЕНИЯ!!!!! ЧТО ЗА МЕРКОНТИЛЬНОСТЬ И УЩЕРБНОСТЬ!
На самом деле наш город процветает каждым днем, строится новые обьекты, востановлено и ремонтировано несколько парков,но и есть множество проблем, это в основном воспитания и культура горожан, которые плиют на остановках, студенты колледжа и универа во дворах мусорят, а если снимут квартиру в многоэтажных домах это вобще ппс, а водители автобусов как ездят в городе, и вонючие кондуктора пассажирских автобусов и газелей ни капельки культуры и совести не имеет. Русские спасибо вам что вы еще есть у нас, ваша ведения себя и культура жизни мне нравится, без вас в нашем городе было полный бардак!
Да чож Пушкина то трогать было?
Правильно что переменовали на Отырар. Двумя руками за!!! Русский поэт не имеет отношение КЗ. Самоуважающий народ должен чтить свою историю а не культуру, историю другого народа.
РАХМЕТ ЖАРАЙСЫН!!!!!
Ты это потомкам Абая скажи, который сделал перевод стихов представителя «другого народа», а ты как представитель «самоуважающего народа» наверняка этот перевод даже не читал…
Лучше бы оставили на старом месте! Далеко же ведь «Думаете студенты теперь будут ездить на Нурсат за книгой!
ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ ДИКАРЕЙ, которые говорятШШШШ ЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ ш Щ
Ты где видиш в коментариях ЩЩЩЩЩ, здесь люди обсуждает библиотеку, если ты критикуеш уличные понты, то думаю твои коментарий не по теме.
Бесспорно, люди должны знать свою историю и культуру, но не целесообразно так далеко переносить библиотеку от учебных заведений. Студенты не миллионеры, проезд дорогой, кому то с пересадками ездить, да и не факт что в нашей библиотеке есть нужная литература. Сколько пишу научные работы, приходится обращаться к интернет ресурсам, в библиотеке никогда ничего нет. И еще, Библиотека А.С. Пушкина символизировала как русский народ близок с казахским, а теперь все меньше и меньше. Грустно, товарищи.
Лучше бы радовались, что наш город процветает!!! А если тебе грустно, то езжай в свою Россию
А «его» Россия, давно не «твоей» стала!? В магазине небось конфеты украинские и российские покупаешь, тут тебя патриотизм не трогает?
Я нахожусь в этой самой библиотеке. Искала нужную себе информацию. Книг не дают на дом, дают только чтобы читать там. А ненайденных информаций пришлось искать в интернет кабинете. Но там работают только 4 компьютере с интернетом, которые вечно заняты детьми работников, или людей сидящие в соц сетях или смотрящие сериялы, фильмы, клипы и всякие видео. Там прождала целый час пока дети не устали от виртуальных игр. Разочарована работниками которые допускают это.