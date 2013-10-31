Областная библиотека переименована и торжественно открыта в новом центре Шымкента

Важное событие в культурной и интеллектуальной жизни Шымкента. Самая крупная и старая библиотека Южного Казахстана, которая в следующем году отметит 115-летие, получила новое здание и новое имя. Библиотека имени Пушкина переехала в микрорайон «Нурсат» и называется теперь «Отырар».

К новоселью библиотеки гости по традиции дарят ценные подарки — это, конечно же, книги. Сейчас в фонде учреждения 650 тысяч экземпляров, которые удовлетворят вкус любого читателя. Но сотрудники библиотеки утверждают, что фонд нужно расширять, поскольку число читателей увеличится. Новое современное здание соответствует мировым стандартам. В нем открыты специализированные залы для читателей, конференц-аудитории, интернет-комнаты.

Насия Алтаева, директор областной универсальной библиотеки «Отырар»: «В прошлом году, когда стоял вопрос о строительстве библиотеки, я подсчитывала все наши показатели. Мы ежегодно обслуживаем более 32 тысяч читателей. Сейчас очень большой интерес к книге, потому что в интернете не всю информацию найдешь».

Руководство библиотеки отмечает, что за все годы ее существования только нынешний аким Южно-Казахстанской области всерьез занялся решением проблем книголюбов. Теперь в Шымкенте есть своя культурная достопримечательность. Однако руководство города уверено, что новая библиотека «Отырар», обошедшаяся областному бюджету в 700 миллионов тенге, не будет лишь архитектурным памятником, которым будут любоваться снаружи. В административном центре в микрорайоне «Нурсат» будет создаваться интеллектуальный центр города.

Аскар Мырзахметов, аким ЮКО: «Вы видите, рядом с нами открыта интеллектуальная школа Назарбаева, еще строится большой объект образования — Республиканский профтехцентр, где будут обучаться студенты. Кроме того, планируется построить студенческий городок на территории делового центра. Так что, думаю, проблем с посещаемостью не будет».

Будущий филолог Нурай Жакабай уже несколько лет является постоянным посетителем библиотеки. Приходит читать литературу практически каждый день. И то, что библиотека теперь находится далеко от дома, студентку не пугает. Говорит, что для настоящих книголюбов ни зной, ни дождь, ни расстояние не помеха, чтобы приобщиться к высокому.

Нурай Жакабай, студентка: «В электронном формате совсем не то. Читать книги, держать их в руках — это духовно и нравственно. Это придает дух, силу и уверенность. Мы чувствуем, когда держим книгу».

Между тем библиотека «Отырар» постепенно переводит бумажные книги в электронный формат. Правда, пока фонд небольшой. Но уже сейчас тех, кто привык читать с экрана компьютера, в библиотеку зазывают бесплатным интернетом.