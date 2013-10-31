Областная библиотека переименована и торжественно открыта в новом центре Шымкента

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Библиотека имени Пушкина называется теперь "Отырар"
Библиотека имени Пушкина называется теперь "Отырар"
Библиотека имени Пушкина называется теперь «Отырар»

Важное событие в культурной и интеллектуальной жизни Шымкента. Самая крупная и старая библиотека Южного Казахстана, которая в следующем году отметит 115-летие, получила новое здание и новое имя. Библиотека имени Пушкина переехала в микрорайон «Нурсат» и называется теперь «Отырар».

К новоселью библиотеки гости по традиции дарят ценные подарки — это, конечно же, книги. Сейчас в фонде учреждения 650 тысяч экземпляров, которые удовлетворят вкус любого читателя. Но сотрудники библиотеки утверждают, что фонд нужно расширять, поскольку число читателей увеличится. Новое современное здание соответствует мировым стандартам. В нем открыты специализированные залы для читателей, конференц-аудитории, интернет-комнаты.

Насия Алтаева, директор областной универсальной библиотеки «Отырар»: «В прошлом году, когда стоял вопрос о строительстве библиотеки, я подсчитывала все наши показатели. Мы ежегодно обслуживаем более 32 тысяч читателей. Сейчас очень большой интерес к книге, потому что в интернете не всю информацию найдешь».

Руководство библиотеки отмечает, что за все годы ее существования только нынешний аким Южно-Казахстанской области всерьез занялся решением проблем книголюбов. Теперь в Шымкенте есть своя культурная достопримечательность. Однако руководство города уверено, что новая библиотека «Отырар», обошедшаяся областному бюджету в 700 миллионов тенге, не будет лишь архитектурным памятником, которым будут любоваться снаружи. В административном центре в микрорайоне «Нурсат» будет создаваться интеллектуальный центр города.

Аскар Мырзахметов, аким ЮКО: «Вы видите, рядом с нами открыта интеллектуальная школа Назарбаева, еще строится большой объект образования — Республиканский профтехцентр, где будут обучаться студенты. Кроме того, планируется построить студенческий городок на территории делового центра. Так что, думаю, проблем с посещаемостью не будет».

Будущий филолог Нурай Жакабай уже несколько лет является постоянным посетителем библиотеки. Приходит читать литературу практически каждый день. И то, что библиотека теперь находится далеко от дома, студентку не пугает. Говорит, что для настоящих книголюбов ни зной, ни дождь, ни расстояние не помеха, чтобы приобщиться к высокому.

Нурай Жакабай, студентка: «В электронном формате совсем не то. Читать книги, держать их в руках — это духовно и нравственно. Это придает дух, силу и уверенность. Мы чувствуем, когда держим книгу».

Между тем библиотека «Отырар» постепенно переводит бумажные книги в электронный формат. Правда, пока фонд небольшой. Но уже сейчас тех, кто привык читать с экрана компьютера, в библиотеку зазывают бесплатным интернетом.

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20 Комментариев Включено "Областная библиотека переименована и торжественно открыта в новом центре Шымкента"

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Нуреке

ВСТРЕТИЛ ОДНУ ЗНАКОМУЮ СВОЮ, которая является сотрудником библиотеки, так она говорит бог знает куда теперь ездить придеться библиотека находится очень далеко от города.

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3 лет 10 месяцев назад
Ердос Н

Слыш ты в прям везде найдешь повод для рассуждения, да, библиотека далеко от старого центра, но будущее города строится в том месте где построено библио и всякие новые обьекты, а твоя подруга или знакомая прывикнет на новому рабочему месту. Ты лучше каждый день очисти свой сквер возле Спутника, а то впрям не возможно проити рядом )))

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3 лет 10 месяцев назад
Нуреке

ЗНАЕШЬ НЕ ЯЗВИ ПОЖАЛУЙСТА! ЦЕНТР СРЕДИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА….. ЧТО ТО ВСЕ ЭЛИТНЫЕ ДОМА МНОГОЭТАЖНЫЕ СТРОЯТ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, А НЕ НА НУРСАТЕ!!! СКВЕР ОТЧИСТИТЬ — так я истинный городской мой Аташка сажал в этих скверах деревья и помню как в них раньше было красиво и уютно!!!! Я ЛЮБЛЮ свой город и помню какой был город ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ и во что его превратили, превращают….!(

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3 лет 10 месяцев назад
Ердос Н

Сорри )))

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3 лет 10 месяцев назад
Бауыржан

На Нурсате по моему больше народа чем в нынешним центре. Скоро город разделится на старый и новый. А будущее как раз таки на Нурсате и дальше, где будет строится Шымкент Сити.

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1 час 46 минут назад
Нуреке

ПЕРЕИМЕНОВАЛИ НАЦИОНАЛИСТЫ УПАКОИЛИСЬ, А РАЗНИЦА КАКАЯ ???)))))))))))))))) Когда уже у ВЛАСТИ будут ГРАМОТНЫЕ сотрудники!

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3 лет 10 месяцев назад
Нуреке

ШУКЕЕВА НУЖНО В ГОРОД СРАЗУ БУДЕТ НАВЕДЕН ПОРЯДОК!!!!!!!!

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3 лет 10 месяцев назад
Нуреке

у НАС В ГОРОДЕ СТОЛЬКО НАЗВАНИЙ ОДИНАКОВЫХ НЕТ НИКАКОГО РАЗНООБРАЗИЯ!!!! ДЛЯ ЧЕГО ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ НАЗВАНИЕМ ИМЕНЕМ НАЗЫВАТЬ УЛИЦЫ, МИКРОРАЙОНЫ, УЧЕРЕЖДЕНИЯ!!!!! ЧТО ЗА МЕРКОНТИЛЬНОСТЬ И УЩЕРБНОСТЬ!

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3 лет 10 месяцев назад
Ердос Н

На самом деле наш город процветает каждым днем, строится новые обьекты, востановлено и ремонтировано несколько парков,но и есть множество проблем, это в основном воспитания и культура горожан, которые плиют на остановках, студенты колледжа и универа во дворах мусорят, а если снимут квартиру в многоэтажных домах это вобще ппс, а водители автобусов как ездят в городе, и вонючие кондуктора пассажирских автобусов и газелей ни капельки культуры и совести не имеет. Русские спасибо вам что вы еще есть у нас, ваша ведения себя и культура жизни мне нравится, без вас в нашем городе было полный бардак!

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3 лет 10 месяцев назад
star

Да чож Пушкина то трогать было?

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3 лет 10 месяцев назад
Галеке

Правильно что переменовали на Отырар. Двумя руками за!!! Русский поэт не имеет отношение КЗ. Самоуважающий народ должен чтить свою историю а не культуру, историю другого народа.

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3 лет 10 месяцев назад
МАКЕ

РАХМЕТ ЖАРАЙСЫН!!!!!

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3 лет 10 месяцев назад
Tino+XИTOFF+©

Ты это потомкам Абая скажи, который сделал перевод стихов представителя «другого народа», а ты как представитель «самоуважающего народа» наверняка этот перевод даже не читал…

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2 лет 9 месяцев назад
Меруерт

Лучше бы оставили на старом месте! Далеко же ведь «Думаете студенты теперь будут ездить на Нурсат за книгой!

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3 лет 10 месяцев назад
Нуреке

ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ ДИКАРЕЙ, которые говорятШШШШ ЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ ш Щ

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3 лет 10 месяцев назад
Галеке

Ты где видиш в коментариях ЩЩЩЩЩ, здесь люди обсуждает библиотеку, если ты критикуеш уличные понты, то думаю твои коментарий не по теме.

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3 лет 10 месяцев назад
robin

Бесспорно, люди должны знать свою историю и культуру, но не целесообразно так далеко переносить библиотеку от учебных заведений. Студенты не миллионеры, проезд дорогой, кому то с пересадками ездить, да и не факт что в нашей библиотеке есть нужная литература. Сколько пишу научные работы, приходится обращаться к интернет ресурсам, в библиотеке никогда ничего нет. И еще, Библиотека А.С. Пушкина символизировала как русский народ близок с казахским, а теперь все меньше и меньше. Грустно, товарищи.

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3 лет 8 месяцев назад
SAYA

Лучше бы радовались, что наш город процветает!!! А если тебе грустно, то езжай в свою Россию

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3 лет 2 месяцев назад
Tino+XИTOFF+©

А «его» Россия, давно не «твоей» стала!? В магазине небось конфеты украинские и российские покупаешь, тут тебя патриотизм не трогает?

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2 лет 9 месяцев назад
Мика

Я нахожусь в этой самой библиотеке. Искала нужную себе информацию. Книг не дают на дом, дают только чтобы читать там. А ненайденных информаций пришлось искать в интернет кабинете. Но там работают только 4 компьютере с интернетом, которые вечно заняты детьми работников, или людей сидящие в соц сетях или смотрящие сериялы, фильмы, клипы и всякие видео. Там прождала целый час пока дети не устали от виртуальных игр. Разочарована работниками которые допускают это.

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11 месяцев 26 дней назад
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