Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан подвел итоги проведенного социологического и аналитического исследования по вопросам прав потребителей.

В опросе участвовали 8500 респондентов из 14 областей Казахстана, городов Астана, Алматы и Шымкент.

Как показали результаты исследования, опубликованные на сайте Комитета в целом по Казахстану в основном права потребителей нарушались в сфере розничной торговли – 27%, в сфере общественного питания – 10%, в сферах общественного транспорта, КСК и торговли на рынках приходиться по 7%.

В региональном плане чаще всего права потребителей нарушались в Карагандинской области – 40% и Атырауской области – 39%.

Наиболее частыми нарушениями стали — отказ в обмене товара (услуги), что составляет 32%, несоответствие качества товара или услуг заявленному уровню – 23% и предоставление недостоверной информации о товаре (услуги) – 14%.

При этом, при оценке уровня эффективности государственного регулирования в сфере защиты прав потребителей, 60 % респондентов отметили, что уровень государственного регулирования в сфере защиты прав потребителей улучшилась.

По результатам социологического анализа выработаны рекомендации по дальнейшему развитию сферы защиты прав потребителей.

В ходе обсуждения были заданы ряд конкретных вопросов, на которые были предоставлены соответствующие ответы и выработаны ряд предложений.

По результатам проведенной презентации, высказанные предложения и рекомендации будут учтены в деятельности Комитета и его территориальных подразделений.