В сети бурно обсуждают фото, сделанное в одном из автобусов Шымкента. На фото надпись «В священную пятницу проезд бесплатный».

Жители выражают благодарность водителю этого маршрута. В своих комментариях пользователи упоминают о том, что только в Шымкенте можно такое встретить, причем регулярно. Восхищение высказывают и представители других религий.

«Вот правильно сказал наш президент, жить нужно в Шымкенте. Где больше такое встретишь?! У наших душа больше, не охватишь ее. Как бывает приятно, когда видишь такое. По сути, не проблема отдать за проезд, а как приятно. Дай Бог всех благ нашей стране, пусть мирное небо всегда будет над нами», — поделился Алексей Темнов, житель Шымкента.

К слову, Шымкент славится такими благородными поступками. В священный месяц Рамаддан молодежь мегаполиса регулярно раздает воду и финики постящимся.