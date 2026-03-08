Реклама
15 марта проезд в общественном транспорте Шымкента сделают бесплатным

15 марта проезд в общественном транспорте Шымкента сделают бесплатным

15 марта в Казахстане пройдет республиканский референдум по вопросу принятия новой Конституции.

В этот день в Шымкенте для жителей и гостей города сделают бесплатным проезд во всех видах общественного транспорта.

Как сообщили в акимате, данная мера направлена на то, чтобы горожане могли беспрепятственно добраться до своих избирательных участков.

«15 марта проезд в общественном транспорте Шымкента будет бесплатным для всех пассажиров на всех городских маршрутах», — отметили в городской администрации.

