Бесплатный проезд для 250 тысяч жителей Шымкента: новый этап транспортной реформы

С мая 2024 года, по поручению акима Шымкента Габита Сыздыкбекова, в городе была запущена программа бесплатного проезда для 14 категорий граждан.

Среди них – инвалиды I и II групп, пенсионеры старше 70 лет, а также школьники в возрасте от 7 до 17 лет.

Теперь эти группы населения могут свободно пользоваться городским общественным транспортом, не оплачивая проезд.

В результате более 250 тысяч жителей Шымкента получили возможность передвигаться по городу бесплатно, что значительно облегчает их повседневные поездки.

Для удобства граждан были открыты пять специализированных пунктов, где можно получить и приобрести льготные транспортные карты.

Эти пункты созданы с целью обеспечения максимального удобства для льготных категорий граждан, упрощая процесс получения карт и обеспечивая их доступность. Кроме того, в 2024 году в схемы движения 39 городских маршрутов были внесены изменения.

Эти изменения были продиктованы запросами и предложениями пассажиров, что позволило оптимизировать маршруты, улучшив их удобство и доступность для жителей города.

В рамках программы улучшения транспортного обслуживания охвачены все микрорайоны и жилые массивы Шымкента, включая отдаленные населенные пункты.

Это позволяет обеспечить равный доступ к общественному транспорту для всех жителей города, вне зависимости от их местоположения.

Введение бесплатного проезда и модернизация транспортных маршрутов направлены на повышение уровня комфорта и доступности общественного транспорта, что является важной частью политики городских властей по улучшению инфраструктуры и качества жизни горожан.

Городские власти Шымкента продолжают активно работать над улучшением транспортной инфраструктуры, уделяя особое внимание потребностям граждан.

Бесплатный проезд для льготных категорий и модернизация маршрутов – это шаги, направленные на создание более удобной, комфортной и доступной городской среды для всех жителей.