Из здания, расположенного на Площади Республики, 13 в Алматы, эвакуируют людей. Сообщение о заложенной бомбе поступило в редакцию новостей телеканала КТК.

«В редакцию новостей КТК поступил звонок о заложенном взрывном устройстве. Экстренные оперативные службы города проводят меры первичного реагирования, в том числе эвакуацию персонала, находящегося в этом здании», – сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, передает informburo.kz.

Полицейские оцепили территорию, в здании ищут бомбу / Фото очевидцев

Сотрудники полиции оцепили близлежащую территорию, в здании ищут бомбу.

В здании находятся редакции крупных телеканалов: КТК, НТК, Первый канал «Евразия», радиостанций «Европа плюс», «Ретро FM», «Хит FM», газеты «Караван» и других СМИ. Вещание телеканала КТК не прервано.