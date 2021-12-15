Аэропорт Шымкента вернулся к работе в штатном режиме после ложного «минирования».
Как сообщил корреспондент OTYRAR всех пассажиров и сотрудников запустили в здание аэропорта. Бомбы нет!
«Всех запускают в здание, люди не паникуют, аэропорт начинает работать в штатном режиме», — сообщила Саида Турсуметова.
Информация о якобы заложенном в здании аэропорта взрывном устройстве поступила утром 15 декабря, после его получения из здания были эвакуированы все пассажиры и сотрудники, были приостановлены отправка и приём авиарейсов.
В результате проверки никаких взрывоопасных предметов на территории аэропорта обнаружено не было.
В полиции сообщили, что проводится проверка. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
«Данный факт зарегистрирован по статье 273 Уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.