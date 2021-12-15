Как сообщил корреспондент OTYRAR всех пассажиров и сотрудников запустили в здание аэропорта. Бомбы нет!

«Всех запускают в здание, люди не паникуют, аэропорт начинает работать в штатном режиме», — сообщила Саида Турсуметова.

Информация о якобы заложенном в здании аэропорта взрывном ус­тройстве поступила утром 15 декабря, пос­ле его получения из здания были эвакуиро­ваны все пассажиры и сотрудники, были пр­иостановлены отправка и приём авиарейсов.

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В результате проверки никаких взрывоопас­ных предметов на тер­ритории аэропорта об­наружено не было.

В полиции сообщили, что проводится прове­рка. Иная информация в интересах следств­ия разглашению не по­длежит.

«Данный факт зарегис­трирован по статье 273 Уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте тер­роризма», — сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.