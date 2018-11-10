Октябрь стал самым результативным месяцем за три последних года. На вторичную регистрацию по-прежнему приходится более 93%

Четвертый квартал традиционно начался на позитивной ноте. По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в октябре 2018 года на учет поставлено 112 895 единиц всех типов техники, что на 13 % больше результатов сентября. Всего же по итогам десяти месяцев 2018 года полицейскими выдано 987 452 комплекта номеров (+138 406 по сравнению с прошлым годом), большая часть из которых приходится на легковые автомобили (872 758), грузовые – 54 195, прицепы – 24 879, микроавтобусы – 22 563, автобусы – 8 454 и мотоциклы – 4 603.

Последние месяцы года характеризуются наибольшим количеством регистраций. Октябрь 2018-го стал самым результативным месяцем за три последних года. На перепродажу на вторичном рынке пришлось 105 237 регистраций, это 93.2 % от общего числа сделок. Почти 40.3 % на рынке – автомобили старше 20 лет (45 578 единиц). На технику возрастом от 10 до 20 лет – 30 150 регистраций, от 3 до 10 лет – 27 347, до 3 лет – 9 750 авто.

Несмотря на постепенное старение автопарка, прослеживается рост количества первично регистрируемых транспортных средств. По итогам десяти месяцев в Казахстане на учёт поставлено 67 826 единиц всех типов техники, на 12 224 авто больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам года лидером по количеству первичных регистраций среди легкового транспорта остаётся Toyota – 12 064 единицы. На второй позиции Lada – 11 091 автомобиль. Тройку замыкает Hyundai – 6 936 регистраций. Автомобили из этого списка ввезены преимущественно новыми как официальными дилерами, так и в частном порядке.

Toyota лидирует в самых крупных и основных для рынка регионах нашей страны: Алматы, Астане, Алматинской области и Шымкенте. В остальных областях превалирует Lada.

В целом в разрезе регионов по количеству всех регистраций впереди Алматинская область, здесь в январе-октябре было зарегистрировано 143 329 транспортных средств. В Шымкенте и Туркестанской области (бывшая Южно-Казахстанская область) – 140 731 единица. Пятерку регионов замыкает Алматы (125 783 ед.), Астана (85 010) и Карагандинской область (68 517).

Справка:

​​​​​​​Регистрации подразумевают все сделки на рынке, включая первичные официальные продажи, первичные продажи серыми дилерами, продажи на рынке подержанных автомобилей. А также, вступление в наследство, принятие по договору дарения, аренды, внесение изменений в техпаспорт – установка газобаллонного оборудования, прочие изменения в технических характеристиках автомобиля, замена СРТС и ГРНЗ в связи с перемещением автомобиля в другую область, в связи с утерей.

​​​​​​​Регистрации автотранспортных средств включают в себя следующие типы ТС: легковые автомобили (включая легкую коммерческую технику массой до 3,5 тонн), микроавтобусы, автобусы (с количеством мест больше 16, не включая сиденье водителя), грузовые автомобили (массой свыше 3,5 тонн), прицепы и полуприцепы.